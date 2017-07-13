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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1859186018611862
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 14:48

  vitaliian написав:
  di2gard написав:Думаю, что в долларе недвига восстановится достаточно быстро - в пределах двух лет. Причина - активно работающий печатный станок штатов.
они же для себя печатают а не для нас, или америкосы приедут и всё скупят?

Нет, но подешевевшая валюта в открытой экономике найдет пути передвижения - например через платежи гастрабайтеров. Да и печатает сейчас не только Америка.
di2gard
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 15:18

  antey1969 написав:Натт будет впечетлена. Все похозяйски и ни копейки стройбанам-шаромыгам.
Тема "самсклепав" осталась не раскрыта. Где брали ДСП на корпусную мебель, чем и как кромковали?

У Натт в этом году тоже ремонт начинается. Боюсь, она еще не раз будет впечатлена. По итогам расходов на ремонт не исключает, что позавидует Флаю.
Natt
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