Прохожий написав: тут такое дело...

интересно, за неделю 2 звонка от рыл по квартире которая сдана уже практически год как и объява ессно удалена

к чему бы это?

может действительно пошла сегментация рынка и арендаторы с деньгами хотят реально комфортное просторное жилье?

тю, да просто прозванивают базу

или у кого то заказ на аренду в той локации и с теми же х-ми

или кто-то "проводит маркетинг", обзванивая конкурентов

