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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1859186018611862
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 14:48

  vitaliian написав:
  di2gard написав:Думаю, что в долларе недвига восстановится достаточно быстро - в пределах двух лет. Причина - активно работающий печатный станок штатов.
они же для себя печатают а не для нас, или америкосы приедут и всё скупят?

Нет, но подешевевшая валюта в открытой экономике найдет пути передвижения - например через платежи гастрабайтеров. Да и печатает сейчас не только Америка.
di2gard
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 15:18

  antey1969 написав:Натт будет впечетлена. Все похозяйски и ни копейки стройбанам-шаромыгам.
Тема "самсклепав" осталась не раскрыта. Где брали ДСП на корпусную мебель, чем и как кромковали?

У Натт в этом году тоже ремонт начинается. Боюсь, она еще не раз будет впечатлена. По итогам расходов на ремонт не исключает, что позавидует Флаю.
Natt
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 15:32

quote="5001434:antey1969"
-----
  flyman написав:
  change_pm написав:
  flyman написав:33 м2, ремонт з разом із начинкою менше $1000 на все приміщення пллощею 33м2

Флай, можеш дати розбивку своїх 1000 уе по чистовому ремонту і все інше. А також сказати, що саме входить у все інше (яка мебля, техніка, умивальник, сра і ванна).

  di2gard написав:Прошу модернизировать таблицу - перед столбцом "супер-жлоб" ввести столбец "флай-ремонт" и указать цену (по оценке автора) в 20000грн - а то как-то неполно получается :). Я вполне серьезно, кстати. Тем более, что ремонт "флай" ИМХО в Украине встречается чаще, чем "эконом" из приведенной выше таблицы.

Ок, зроблю :) Самому цікаво буде!

приблизно по пам"яті:
е.е. лічильник (замість стибженого) = $90
плитка = $150
ванна+сральнік = $100
холодильник = $110
бойлер = $80
борг по комуналці за 3р, коли був у Польщі = $150
мікрохвильовка, е.е. плитка, мойка, умивальник = $40
інструмент (плиткоріз, паяльник труб, ножниці для труб, електролобзік) = $40
розхідні матеріали (труби, кабелі, і т.п.) = $110
вєлік = $40
змішувачі, краніки = $30
ітого $930
решта ???

мебель б.у. або фірми "пансамсклепав".

Натт будет впечетлена. Все похозяйски и ни копейки стройбанам-шаромыгам.
Тема "самсклепав" осталась не раскрыта. Где брали ДСП на корпусную мебель, чем и как кромковали?
-----
Дошка для столику досить нормальна, справжнє дерево, не ДСП, хтось залишив обрізок приблизно 1м х 50см.

Для кухонного столика взяв обрізок ДСП.

Ножки зробив з дерев"яних брусків, який було більш чим достатньо.

Дещо забрав з дачі, якщо досить габаритне, то розібрав, перевіз вєліком і електричком, зібрав.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 16:25

  Прохожий написав:тут такое дело...
интересно, за неделю 2 звонка от рыл по квартире которая сдана уже практически год как и объява ессно удалена
к чему бы это?
может действительно пошла сегментация рынка и арендаторы с деньгами хотят реально комфортное просторное жилье?
звонят по 2к большой площади в новострое с хорошим ремонтом)


тю, да просто прозванивают базу
или у кого то заказ на аренду в той локации и с теми же х-ми
или кто-то "проводит маркетинг", обзванивая конкурентов
а может где то вылезла замануха с вашими фотками, или данными и рылы, узнавшие ваш объект решили уточнить - такое бывает постоянно
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 17:01

  kingkongovets написав:
  Прохожий написав:тут такое дело...
интересно, за неделю 2 звонка от рыл по квартире которая сдана уже практически год как и объява ессно удалена
к чему бы это?
может действительно пошла сегментация рынка и арендаторы с деньгами хотят реально комфортное просторное жилье?
звонят по 2к большой площади в новострое с хорошим ремонтом)


тю, да просто прозванивают базу
или у кого то заказ на аренду в той локации и с теми же х-ми
или кто-то "проводит маркетинг", обзванивая конкурентов
а может где то вылезла замануха с вашими фотками, или данными и рылы, узнавшие ваш объект решили уточнить - такое бывает постоянно

мэйби так сошлись звезды...
но этот объект совсем не массмаркет
и почти год ни одного звонка по этому объекту не было
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 17:02

  kingkongovets написав:тю, да просто прозванивают базу
или у кого то заказ на аренду в той локации и с теми же х-ми
или кто-то "проводит маркетинг", обзванивая конкурентов
а может где то вылезла замануха с вашими фотками, или данными и рылы, узнавшие ваш объект решили уточнить - такое бывает постоянно

По среднему и дорогому сегменту аренды рылы позванивают базу значительно чаше.
Комиссия больше. Клиенты приятнее. Вот собственно и вся причина.
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 17:09

  Прохожий написав:тут такое дело...
интересно, за неделю 2 звонка от рыл по квартире которая сдана уже практически год как и объява ессно удалена
к чему бы это?
может действительно пошла сегментация рынка и арендаторы с деньгами хотят реально комфортное просторное жилье?
звонят по 2к большой площади в новострое с хорошим ремонтом)


Может просто нужен ваш дом.
Вот и рылы с разных агентств наяривают. А вдруг сдаеться ?
Если ваш один новострой а вокруг бомжатня то скорее всего так.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 17:13

Прохожий , я уже давно не работаю с агенствами по аренде и не даю никаких фоток в общие базы, но все равно когда шото сдаю и включаю телефон из рекламы начинаются звонки по всем объектам с одним и тем же текстом -" -тото сдаете? -нет, а откуда у вас инфа шо сдаю? - да вот у нас в базе ...." и цены с фотками десятилетней давности
вот в том числе поэтому и не работаю с ними, задрали своим непрофессионализмом
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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