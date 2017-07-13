Додано: Пон 29 чер, 2020 17:13

Прохожий , я уже давно не работаю с агенствами по аренде и не даю никаких фоток в общие базы, но все равно когда шото сдаю и включаю телефон из рекламы начинаются звонки по всем объектам с одним и тем же текстом -" -тото сдаете? -нет, а откуда у вас инфа шо сдаю? - да вот у нас в базе ...." и цены с фотками десятилетней давности

вот в том числе поэтому и не работаю с ними, задрали своим непрофессионализмом

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