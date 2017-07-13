На самом деле ещё выплеснулся "отложенный спрос" и цены уже умножились на 2.
К концу дня будет х3
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 30 чер, 2020 10:57
На самом деле ещё выплеснулся "отложенный спрос" и цены уже умножились на 2.
К концу дня будет х3
Украина - богатая страна!
Додано: Вів 30 чер, 2020 23:10
ага, мая 2019 р
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