На самом деле ещё выплеснулся "отложенный спрос" и цены уже умножились на 2.
К концу дня будет х3
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 30 чер, 2020 10:57
На самом деле ещё выплеснулся "отложенный спрос" и цены уже умножились на 2.
К концу дня будет х3
Украина - богатая страна!
Додано: Вів 30 чер, 2020 23:10
ага, мая 2019 р
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Сер 01 лип, 2020 00:17
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Попит в розгар літа?
Бу-га-га!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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