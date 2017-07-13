RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1860186118621863
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 10:57

  Елена8 написав:Спрос на аренду уже полностью восстановился и цены вернулись к докарантинным значениям

На самом деле ещё выплеснулся "отложенный спрос" и цены уже умножились на 2.
К концу дня будет х3
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11782
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6930 раз.
Подякували: 3134 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 23:10

  Елена8 написав:Спрос на аренду уже полностью восстановился и цены вернулись к докарантинным значениям

ага, мая 2019 р
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20058
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1117 раз.
Подякували: 1380 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 00:17

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Елена8 написав:Спрос на аренду уже полностью восстановился и цены вернулись к докарантинным значениям

Попит в розгар літа?
Бу-га-га! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8168
З нами з: 19.10.15
Подякував: 523 раз.
Подякували: 542 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1860186118621863
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 4590, 4591, 4592
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 13:41
45919 5361712
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 лип, 2020 00:46
drevlyanin
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 198418
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Коммерческая недвижимость Кривой Рог
krivbasrielt » Чет 13 лип, 2017 11:09
3 19703
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 кві, 2020 19:48
GigaFish

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (19542)
01.07.2020 00:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.