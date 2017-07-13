На самом деле ещё выплеснулся "отложенный спрос" и цены уже умножились на 2.
К концу дня будет х3
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 30 чер, 2020 10:57
На самом деле ещё выплеснулся "отложенный спрос" и цены уже умножились на 2.
К концу дня будет х3
Украина - богатая страна!
Додано: Вів 30 чер, 2020 23:10
ага, мая 2019 р
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Сер 01 лип, 2020 00:17
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Попит в розгар літа?
Бу-га-га!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 01 лип, 2020 13:46
Флай - одинокий чолов,яга і буде радий взяти собі хозяйку у підвал.
Звільнену квартиру в Іпенях - можна здати в оренду "понаєхам", які працюють в Києві.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 01 лип, 2020 17:56
Профіт!
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Сер 01 лип, 2020 22:20
Прошу совета
Хело, коллеги. Прошу совета. Перевожу один уставший объект, но во взрослом доме, в сегмент повыше. Класс - провиницальные НЛ. Вопрос по кухне - шо робыть? Цены безумные Из мебельных сетевиков есть только даск центр. Прошу совета, как максимально дешево и прилично ее склепать.
И еще - там душевая кабина, насколько критична ванна? (есть возможность поставить, но вопрос - есть ли смысл заморачиваться)
Заранее сенк!
Из полезностей - нежилая восстановилась после карантина, Слава Богу.
осторожно, пишу из провинции
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