Додано: Чет 02 лип, 2020 09:44

vhata написав: нежилая восстановилась после карантина. нежилая восстановилась после карантина.



в смысле - восстановилась?

арендаторы заработали снова, или цены на прежний уровень вернулись?

я всем по собственной инициативе отменил сентябрьское повышение на 10%, ну и снова сдал объект, с которого съехало турагенствово во время карантина, рекламщики какие то заехали, цена тоже минус 10% от докарантинной

это не говоря уже об арендных каникулах с марта по май для тех, кто попал под запреты

так шо про "восстановилась" речи нет - настроения крайне пессимистические у всех, завидую вашему оптимизму в смысле - восстановилась?арендаторы заработали снова, или цены на прежний уровень вернулись?я всем по собственной инициативе отменил сентябрьское повышение на 10%, ну и снова сдал объект, с которого съехало турагенствово во время карантина, рекламщики какие то заехали, цена тоже минус 10% от докарантиннойэто не говоря уже об арендных каникулах с марта по май для тех, кто попал под запретытак шо про "восстановилась" речи нет - настроения крайне пессимистические у всех, завидую вашему оптимизму

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.