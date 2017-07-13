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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1860186118621863
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 10:57

  Елена8 написав:Спрос на аренду уже полностью восстановился и цены вернулись к докарантинным значениям

На самом деле ещё выплеснулся "отложенный спрос" и цены уже умножились на 2.
К концу дня будет х3
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 23:10

  Елена8 написав:Спрос на аренду уже полностью восстановился и цены вернулись к докарантинным значениям

ага, мая 2019 р
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 00:17

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Елена8 написав:Спрос на аренду уже полностью восстановился и цены вернулись к докарантинным значениям

Попит в розгар літа?
Бу-га-га! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 13:46

  Natt написав:
  antey1969 написав:Натт будет впечетлена. Все похозяйски и ни копейки стройбанам-шаромыгам.
Тема "самсклепав" осталась не раскрыта. Где брали ДСП на корпусную мебель, чем и как кромковали?

У Натт в этом году тоже ремонт начинается. Боюсь, она еще не раз будет впечатлена. По итогам расходов на ремонт не исключает, что позавидует Флаю.

Флай - одинокий чолов,яга і буде радий взяти собі хозяйку у підвал. :mrgreen:
Звільнену квартиру в Іпенях - можна здати в оренду "понаєхам", які працюють в Києві.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 17:56

  Frant написав:
  Natt написав:
  antey1969 написав:Натт будет впечетлена. Все похозяйски и ни копейки стройбанам-шаромыгам.
Тема "самсклепав" осталась не раскрыта. Где брали ДСП на корпусную мебель, чем и как кромковали?

У Натт в этом году тоже ремонт начинается. Боюсь, она еще не раз будет впечатлена. По итогам расходов на ремонт не исключает, что позавидует Флаю.

Флай - одинокий чолов,яга і буде радий взяти собі хозяйку у підвал. :mrgreen:
Звільнену квартиру в Іпенях - можна здати в оренду "понаєхам", які працюють в Києві.

Профіт!
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 22:20

Прошу совета

Хело, коллеги. Прошу совета. Перевожу один уставший объект, но во взрослом доме, в сегмент повыше. Класс - провиницальные НЛ. Вопрос по кухне - шо робыть? Цены безумные :( Из мебельных сетевиков есть только даск центр. Прошу совета, как максимально дешево и прилично ее склепать.
И еще - там душевая кабина, насколько критична ванна? (есть возможность поставить, но вопрос - есть ли смысл заморачиваться)
Заранее сенк!

Из полезностей - нежилая восстановилась после карантина, Слава Богу.
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 09:44

  vhata написав: нежилая восстановилась после карантина.


в смысле - восстановилась?
арендаторы заработали снова, или цены на прежний уровень вернулись?
я всем по собственной инициативе отменил сентябрьское повышение на 10%, ну и снова сдал объект, с которого съехало турагенствово во время карантина, рекламщики какие то заехали, цена тоже минус 10% от докарантинной
это не говоря уже об арендных каникулах с марта по май для тех, кто попал под запреты
так шо про "восстановилась" речи нет - настроения крайне пессимистические у всех, завидую вашему оптимизму
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 12:49

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  kingkongovets написав:в смысле - восстановилась?
арендаторы заработали снова, или цены на прежний уровень вернулись?
я всем по собственной инициативе отменил сентябрьское повышение на 10%, ну и снова сдал объект, с которого съехало турагенствово во время карантина, рекламщики какие то заехали, цена тоже минус 10% от докарантинной
это не говоря уже об арендных каникулах с марта по май для тех, кто попал под запреты
так шо про "восстановилась" речи нет - настроения крайне пессимистические у всех, завидую вашему оптимизму

Как только начался карантин, я согласилась на ВСЕ, абсолютно ВСЕ просьбы арендаторов, вплоть до полной отмены аренды. Отписывалась о потерях, можно посмотреть. Из всех, съехал самый маленький кусочек, наемный работник этого съехавшего кусочка выпросил аренду на копейки меньше.
Сейчас, докризисный уровень, как долго так будет, неведомо, просто дякую Богу.

Люди, помогите с кухней, дуже надо! Просто совет.
Может взять пару скидочных в эпицентре и слепить одну? Был у кого опыт? Спасибо!
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 13:04

  vhata написав:Может взять пару скидочных в эпицентре и слепить одну? Был у кого опыт? Спасибо!
Краще в "Леруа", там трохи дешевше.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 13:14

  Frant написав:
  vhata написав:Может взять пару скидочных в эпицентре и слепить одну? Был у кого опыт? Спасибо!
Краще в "Леруа", там трохи дешевше.

Дякую, у нас тільки эпик :( Кто пользовал, отзовитесь, самое страшное когда она разбухает и превращается в труху.
Раньше, за вменяемые деньги, всегда можно было купить добротную б/у италию, германию. Ходят десятилетия, ту, которую снимаю, убивали арендаторы лет 15, но до сих пор ничего не отвалилось, не разбухло, конструкционно - экстра.
Сейчас найти такое нереально, да и времени особо нет искать.

Люди, у кого эпиковская кухна стоит?! :oops:

зы: подумалось, тут Смолий уходит, голда ввысь... и тут "глобальный" вопрос - кухня в колхозе )))
осторожно, пишу из провинции
vhata
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