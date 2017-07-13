На самом деле ещё выплеснулся "отложенный спрос" и цены уже умножились на 2.
К концу дня будет х3
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 30 чер, 2020 10:57
На самом деле ещё выплеснулся "отложенный спрос" и цены уже умножились на 2.
К концу дня будет х3
Украина - богатая страна!
Додано: Вів 30 чер, 2020 23:10
ага, мая 2019 р
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Сер 01 лип, 2020 00:17
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Попит в розгар літа?
Бу-га-га!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 01 лип, 2020 13:46
Флай - одинокий чолов,яга і буде радий взяти собі хозяйку у підвал.
Звільнену квартиру в Іпенях - можна здати в оренду "понаєхам", які працюють в Києві.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 01 лип, 2020 17:56
Профіт!
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Сер 01 лип, 2020 22:20
Прошу совета
Хело, коллеги. Прошу совета. Перевожу один уставший объект, но во взрослом доме, в сегмент повыше. Класс - провиницальные НЛ. Вопрос по кухне - шо робыть? Цены безумные Из мебельных сетевиков есть только даск центр. Прошу совета, как максимально дешево и прилично ее склепать.
И еще - там душевая кабина, насколько критична ванна? (есть возможность поставить, но вопрос - есть ли смысл заморачиваться)
Заранее сенк!
Из полезностей - нежилая восстановилась после карантина, Слава Богу.
осторожно, пишу из провинции
Додано: Чет 02 лип, 2020 09:44
в смысле - восстановилась?
арендаторы заработали снова, или цены на прежний уровень вернулись?
я всем по собственной инициативе отменил сентябрьское повышение на 10%, ну и снова сдал объект, с которого съехало турагенствово во время карантина, рекламщики какие то заехали, цена тоже минус 10% от докарантинной
это не говоря уже об арендных каникулах с марта по май для тех, кто попал под запреты
так шо про "восстановилась" речи нет - настроения крайне пессимистические у всех, завидую вашему оптимизму
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 02 лип, 2020 12:49
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Как только начался карантин, я согласилась на ВСЕ, абсолютно ВСЕ просьбы арендаторов, вплоть до полной отмены аренды. Отписывалась о потерях, можно посмотреть. Из всех, съехал самый маленький кусочек, наемный работник этого съехавшего кусочка выпросил аренду на копейки меньше.
Сейчас, докризисный уровень, как долго так будет, неведомо, просто дякую Богу.
Люди, помогите с кухней, дуже надо! Просто совет.
Может взять пару скидочных в эпицентре и слепить одну? Был у кого опыт? Спасибо!
осторожно, пишу из провинции
Додано: Чет 02 лип, 2020 13:04
Краще в "Леруа", там трохи дешевше.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 02 лип, 2020 13:14
Дякую, у нас тільки эпик Кто пользовал, отзовитесь, самое страшное когда она разбухает и превращается в труху.
Раньше, за вменяемые деньги, всегда можно было купить добротную б/у италию, германию. Ходят десятилетия, ту, которую снимаю, убивали арендаторы лет 15, но до сих пор ничего не отвалилось, не разбухло, конструкционно - экстра.
Сейчас найти такое нереально, да и времени особо нет искать.
Люди, у кого эпиковская кухна стоит?!
зы: подумалось, тут Смолий уходит, голда ввысь... и тут "глобальный" вопрос - кухня в колхозе )))
осторожно, пишу из провинции
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