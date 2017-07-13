Додано: Чет 02 лип, 2020 21:31

Интересное наблюдение по поводу мебельщиков. сегодня зарядили кухню +30% от конца 17ого года в уе. Кухни абсолютно идентичны. То есть за один и тот же погоннаж из одинаковых материалов и фурнитуры просили на 30% меньше. А в 15ом я взял за эти же деньги (которые озвучили сегодня), у тех же мебельщиков, кухню из материалов которые в 2 раза дороже, погоннаж был тот же. Так что мебельщики нормально приподняли цены.

Напомню, что все цены были в уе, что в 15ом, что в 20.

Сейчас даже не смогу представить сколько бы обошелся ремонт, который я делал в 15ом. Кстати, при практически одинаковых курсах отечественная краска уровня Колорит подорожала на 90%)) за последние 4 года. Короче, не выгодно ремонтироваться