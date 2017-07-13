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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 02 лип, 2020 14:13
vhata написав:
Хело, коллеги. Прошу совета. Перевожу один уставший объект, но во взрослом доме, в сегмент повыше. Класс - провиницальные НЛ. Вопрос по кухне - шо робыть? Цены безумные
Из мебельных сетевиков есть только даск центр. Прошу совета, как максимально дешево и прилично ее склепать.
И еще - там душевая кабина, насколько критична ванна? (есть возможность поставить, но вопрос - есть ли смысл заморачиваться)
Заранее сенк!
Из полезностей - нежилая восстановилась после карантина, Слава Богу.
Для того, чтобы давать добрые советы по корпусняку, неплохо бы уяснить бюджет. Грейдовские кухни (Эпик) на средний сегмент не тянут, туда же - Мебельсервис и прочие Сокме. УГ. Даск вроде как пиляет ДСП - притом коряво, готовую мебель делает вроде только в Кривом Рогу.
По среднему сегменту полно всяких приличных ребят, могу перечислить, нужен регион
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Додано: Чет 02 лип, 2020 21:31
Интересное наблюдение по поводу мебельщиков. сегодня зарядили кухню +30% от конца 17ого года в уе. Кухни абсолютно идентичны. То есть за один и тот же погоннаж из одинаковых материалов и фурнитуры просили на 30% меньше. А в 15ом я взял за эти же деньги (которые озвучили сегодня), у тех же мебельщиков, кухню из материалов которые в 2 раза дороже, погоннаж был тот же. Так что мебельщики нормально приподняли цены.
Напомню, что все цены были в уе, что в 15ом, что в 20.
Сейчас даже не смогу представить сколько бы обошелся ремонт, который я делал в 15ом. Кстати, при практически одинаковых курсах отечественная краска уровня Колорит подорожала на 90%)) за последние 4 года. Короче, не выгодно ремонтироваться
Востаннє редагувалось hume
в Чет 02 лип, 2020 21:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 02 лип, 2020 21:32
vhata написав:
Хело, коллеги. Прошу совета. Перевожу один уставший объект, но во взрослом доме, в сегмент повыше. Класс - провиницальные НЛ
. Вопрос по кухне - шо робыть? Цены безумные
:( Из мебельных сетевиков есть только даск центр. Прошу совета, как максимально дешево и прилично ее склепать. И еще - там душевая кабина, насколько критична ванна? (есть возможность поставить, но вопрос - есть ли смысл заморачиваться
)
Заранее сенк!
Из полезностей - нежилая восстановилась после карантина, Слава Богу.
кухня из эпика или леруа это УГ и ИМХО выброшенные деньги
оптимально заказать порезку типа Вияра и собрать под размер
по душкабине зависит от ЦА, если одиночка то потянет и кабина, если нет то лучше ванна
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 02 лип, 2020 21:34
Прохожий написав:
кухня из эпика или леруа ИМХО выброшенные деньги
оптимально заказать порезку типа Вияра и собрать под размер
по душкабине зависит от ЦА, если одиночка то потянет и кабина, если нет то лучше ванна
Вы правы, но интересует ценовой сегмент арендного жилья
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Додано: Чет 02 лип, 2020 21:35
sequence написав:
По среднему сегменту полно всяких приличных ребят, могу перечислить, нужен регион
Полтава епть)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 02 лип, 2020 21:37
hume написав:
Интересное наблюдение по поводу мебельщиков. сегодня зарядили кухню +30% от конца 17ого года в уе. Кухни абсолютно идентичны. То есть за один и тот же погоннаж из одинаковых материалов и фурнитуры просили на 30% меньше. А в 15ом я взял за эти же деньги (которые озвучили сегодня), у тех же мебельщиков, кухню из материалов которые в 2 раза дороже, погоннаж был тот же. Так что мебельщики нормально приподняли цены.
Напомню, что все цены были в уе, что в 15ом, что в 20.
Сейчас даже не смогу представить сколько бы обошелся ремонт, который я делал в 15ом. Кстати, при практически одинаковых курсах отечественная краска уровня Колорит подорожала на 90%)) за последние 4 года. Короче, не выгодно ремонтироваться
а Вы их графиками и таблицами зрадиста отхлестать по мордасам не пробовали???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 02 лип, 2020 21:47
Прохожий написав:
а Вы их графиками и таблицами зрадиста отхлестать по мордасам не пробовали???
Приехал с выборкой аналитики, цифр, графиков, даже сказал про отрицательную демографию в Житомире, пытался аргументировать, но был послан на олх
Сказали, что в следующий раз насчитают не меньше, чем Эир платил за демонтаж, говорят мол не может кухня стоить как половина демонтажа Эирмакса
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Додано: Чет 02 лип, 2020 22:00
hume написав: Прохожий написав:
а Вы их графиками и таблицами зрадиста отхлестать по мордасам не пробовали???
Приехал с выборкой аналитики, цифр, графиков, даже сказал про отрицательную демографию в Житомире, пытался аргументировать, но был послан на олх
Сказали, что в следующий раз насчитают не меньше, чем Эир платил за демонтаж, говорят мол не может кухня стоить как половина демонтажа Эирмакса
попробуйте им сказать что
" динамика цен на бетон(кухни) находится в тесной корреляции с динамикой таких экономической показателей, как занятость, инфляция, средняя зарплата и т.д.
"(с)зРадист
и опять же приведите графики и опросы КМИС...
ХЗ, ну вдруг поможет...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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