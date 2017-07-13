Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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vhata написав:Хело, коллеги. Прошу совета. Перевожу один уставший объект, но во взрослом доме, в сегмент повыше. Класс - провиницальные НЛ. Вопрос по кухне - шо робыть? Цены безумные Из мебельных сетевиков есть только даск центр. Прошу совета, как максимально дешево и прилично ее склепать. И еще - там душевая кабина, насколько критична ванна? (есть возможность поставить, но вопрос - есть ли смысл заморачиваться) Заранее сенк!
Из полезностей - нежилая восстановилась после карантина, Слава Богу.
Для того, чтобы давать добрые советы по корпусняку, неплохо бы уяснить бюджет. Грейдовские кухни (Эпик) на средний сегмент не тянут, туда же - Мебельсервис и прочие Сокме. УГ. Даск вроде как пиляет ДСП - притом коряво, готовую мебель делает вроде только в Кривом Рогу. По среднему сегменту полно всяких приличных ребят, могу перечислить, нужен регион
Интересное наблюдение по поводу мебельщиков. сегодня зарядили кухню +30% от конца 17ого года в уе. Кухни абсолютно идентичны. То есть за один и тот же погоннаж из одинаковых материалов и фурнитуры просили на 30% меньше. А в 15ом я взял за эти же деньги (которые озвучили сегодня), у тех же мебельщиков, кухню из материалов которые в 2 раза дороже, погоннаж был тот же. Так что мебельщики нормально приподняли цены. Напомню, что все цены были в уе, что в 15ом, что в 20. Сейчас даже не смогу представить сколько бы обошелся ремонт, который я делал в 15ом. Кстати, при практически одинаковых курсах отечественная краска уровня Колорит подорожала на 90%)) за последние 4 года. Короче, не выгодно ремонтироваться
Востаннє редагувалось hume в Чет 02 лип, 2020 21:33, всього редагувалось 1 раз.
vhata написав:Хело, коллеги. Прошу совета. Перевожу один уставший объект, но во взрослом доме, в сегмент повыше. Класс - провиницальные НЛ. Вопрос по кухне - шо робыть? Цены безумные :( Из мебельных сетевиков есть только даск центр. Прошу совета, как максимально дешево и прилично ее склепать. И еще - там душевая кабина, насколько критична ванна? (есть возможность поставить, но вопрос - есть ли смысл заморачиваться) Заранее сенк!
Из полезностей - нежилая восстановилась после карантина, Слава Богу.
кухня из эпика или леруа это УГ и ИМХО выброшенные деньги оптимально заказать порезку типа Вияра и собрать под размер
по душкабине зависит от ЦА, если одиночка то потянет и кабина, если нет то лучше ванна
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
hume написав:Интересное наблюдение по поводу мебельщиков. сегодня зарядили кухню +30% от конца 17ого года в уе. Кухни абсолютно идентичны. То есть за один и тот же погоннаж из одинаковых материалов и фурнитуры просили на 30% меньше. А в 15ом я взял за эти же деньги (которые озвучили сегодня), у тех же мебельщиков, кухню из материалов которые в 2 раза дороже, погоннаж был тот же. Так что мебельщики нормально приподняли цены. Напомню, что все цены были в уе, что в 15ом, что в 20. Сейчас даже не смогу представить сколько бы обошелся ремонт, который я делал в 15ом. Кстати, при практически одинаковых курсах отечественная краска уровня Колорит подорожала на 90%)) за последние 4 года. Короче, не выгодно ремонтироваться
а Вы их графиками и таблицами зрадиста отхлестать по мордасам не пробовали???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий написав:а Вы их графиками и таблицами зрадиста отхлестать по мордасам не пробовали???
Приехал с выборкой аналитики, цифр, графиков, даже сказал про отрицательную демографию в Житомире, пытался аргументировать, но был послан на олх Сказали, что в следующий раз насчитают не меньше, чем Эир платил за демонтаж, говорят мол не может кухня стоить как половина демонтажа Эирмакса
Прохожий написав:а Вы их графиками и таблицами зрадиста отхлестать по мордасам не пробовали???
Приехал с выборкой аналитики, цифр, графиков, даже сказал про отрицательную демографию в Житомире, пытался аргументировать, но был послан на олх Сказали, что в следующий раз насчитают не меньше, чем Эир платил за демонтаж, говорят мол не может кухня стоить как половина демонтажа Эирмакса
попробуйте им сказать что " динамика цен на бетон(кухни) находится в тесной корреляции с динамикой таких экономической показателей, как занятость, инфляция, средняя зарплата и т.д."(с)зРадист и опять же приведите графики и опросы КМИС... ХЗ, ну вдруг поможет...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Спасибо, коллеги, всем кто, отписал тут и в личку Дуже дякую Вопрос закрыла по срочному, но вскоре понадобится что то взрослое. Прохожий, а какое дсп на каркас?
Полезность для молодых лендлордов - если после ремонта совсем не осталось денег на мебель. Берете обрезки блокхауза, или на крайняк деревянной вагонки, зарезаете под 45 градусов и собираете рамочный фасад с помощью крега https://images.ua.prom.st/2444976652_w6 ... g-jig.jpg/ (можно купить аналог на алиэкспрессе). Внутрь можно остатки мдф вагонки, 35 сверло под петлю и все. Старая бабушкина стенка преращается в хендмейный шкаф
hume написав:Интересное наблюдение по поводу мебельщиков. сегодня зарядили кухню +30% от конца 17ого года в уе. Кухни абсолютно идентичны. То есть за один и тот же погоннаж из одинаковых материалов и фурнитуры просили на 30% меньше. А в 15ом я взял за эти же деньги (которые озвучили сегодня), у тех же мебельщиков, кухню из материалов которые в 2 раза дороже, погоннаж был тот же. Так что мебельщики нормально приподняли цены. Напомню, что все цены были в уе, что в 15ом, что в 20. Сейчас даже не смогу представить сколько бы обошелся ремонт, который я делал в 15ом. Кстати, при практически одинаковых курсах отечественная краска уровня Колорит подорожала на 90%)) за последние 4 года. Короче, не выгодно ремонтироваться
Тому орендні квартири будуть ремонтуватись 1 раз в 10 років. А може, й в 15-20.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців