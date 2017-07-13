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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1862186318641865
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 23:49

  Frant написав:[
Тому орендні квартири будуть ремонтуватись 1 раз в 10 років. А може, й в 15-20.

Не вижу смысла ремонтировать раз в 10 лет. Сантехника и электрика практически вечные. Стены сразу под покраску, без обоев под покраску, предварительно оштукатурив. Плитку тоже менять не нужно. Сантехника хорошая ходит и более 10 лет. Ламинаты уже делают стойкими к воде. Максимум наполнение менять/реставрировать. Но это в полноценный ремонт записывать нельзя. В общем моё мнение такое - если не жмотиться на всём (от гвно строителей до материала), то ремонтировать придется только в экстренных случаях. Так же в дешёвом сегменте текущий ремонт съедает разную долю от аренды. Так как, например, ремонт бытовой техники, или условная перекраска стен стоит одинаково в аренде за 6кгрн/15+кгрн/30+ кгрн.
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