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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1862186318641865
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 23:49

  Frant написав:[
Тому орендні квартири будуть ремонтуватись 1 раз в 10 років. А може, й в 15-20.

Не вижу смысла ремонтировать раз в 10 лет. Сантехника и электрика практически вечные. Стены сразу под покраску, без обоев под покраску, предварительно оштукатурив. Плитку тоже менять не нужно. Сантехника хорошая ходит и более 10 лет. Ламинаты уже делают стойкими к воде. Максимум наполнение менять/реставрировать. Но это в полноценный ремонт записывать нельзя. В общем моё мнение такое - если не жмотиться на всём (от гвно строителей до материала), то ремонтировать придется только в экстренных случаях. Так же в дешёвом сегменте текущий ремонт съедает разную долю от аренды. Так как, например, ремонт бытовой техники, или условная перекраска стен стоит одинаково в аренде за 6кгрн/15+кгрн/30+ кгрн.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:32

  vhata написав:..Прохожий, а какое дсп на каркас?
..
хоть и не Прохожий, но отвечу. Чо та думаю, что знаю больше ;)
ДСП можно брать практически любое, что есть на рынке, а дизайн - это вопрос личных предпочтений.
Если речь идет о кухонной мебели или мебель для ванных комнат (агрессивная среда), рекомендую строить мебель на заказных вариантах на основе влагостойкого ЛДСП класса P3 или F****(E0).
Это означает, что ДСП все же может разбухнуть, но вдвое меньше традиционного P2.
Для всей прочей жилой мебели из ЛДСП отлично подойдет обычное ДСП P2 E1 - из местных производителей посоветовал бы SwissKrono, импортных - Egger.
Берегите здоровье! Заказывайте мебель проклееную кромкой со всех торцов, первые несколько недель эксплуатации не закрывайте окна и часто проветривайте, какой бы класс эмиссии летучей xерни не декларировал продавец.
Если заказываете крашенные фасады, знайте, что со временем они выцветают, какую бы суперзащиту от УФ ни декларировал продавец. Заказывайте не самые белые цвета! Сам себе сделал белые на дорогущих итальянских лакокрасках - через два года посерело. Почти не выгорает белый акрил, как альтернатива.
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