Не вижу смысла ремонтировать раз в 10 лет. Сантехника и электрика практически вечные. Стены сразу под покраску, без обоев под покраску, предварительно оштукатурив. Плитку тоже менять не нужно. Сантехника хорошая ходит и более 10 лет. Ламинаты уже делают стойкими к воде. Максимум наполнение менять/реставрировать. Но это в полноценный ремонт записывать нельзя. В общем моё мнение такое - если не жмотиться на всём (от гвно строителей до материала), то ремонтировать придется только в экстренных случаях. Так же в дешёвом сегменте текущий ремонт съедает разную долю от аренды. Так как, например, ремонт бытовой техники, или условная перекраска стен стоит одинаково в аренде за 6кгрн/15+кгрн/30+ кгрн.