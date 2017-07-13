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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 02 лип, 2020 23:49
Frant написав:
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Тому орендні квартири будуть ремонтуватись 1 раз в 10 років. А може, й в 15-20.
Не вижу смысла ремонтировать раз в 10 лет. Сантехника и электрика практически вечные. Стены сразу под покраску, без обоев под покраску, предварительно оштукатурив. Плитку тоже менять не нужно. Сантехника хорошая ходит и более 10 лет. Ламинаты уже делают стойкими к воде. Максимум наполнение менять/реставрировать. Но это в полноценный ремонт записывать нельзя. В общем моё мнение такое - если не жмотиться на всём (от гвно строителей до материала), то ремонтировать придется только в экстренных случаях. Так же в дешёвом сегменте текущий ремонт съедает разную долю от аренды. Так как, например, ремонт бытовой техники, или условная перекраска стен стоит одинаково в аренде за 6кгрн/15+кгрн/30+ кгрн.
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:32
vhata написав:
..Прохожий, а какое дсп на каркас?
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хоть и не Прохожий, но отвечу. Чо та думаю, что знаю больше
ДСП можно брать практически любое, что есть на рынке, а дизайн - это вопрос личных предпочтений.
Если речь идет о кухонной мебели или мебель для ванных комнат (агрессивная среда), рекомендую строить мебель на заказных вариантах на основе влагостойкого ЛДСП класса P3 или F****(E0).
Это означает, что ДСП все же может разбухнуть, но вдвое меньше традиционного P2.
Для всей прочей жилой мебели из ЛДСП отлично подойдет обычное ДСП P2 E1 - из местных производителей посоветовал бы SwissKrono, импортных - Egger.
Берегите здоровье! Заказывайте мебель проклееную кромкой со всех торцов, первые несколько недель эксплуатации не закрывайте окна и часто проветривайте, какой бы класс эмиссии летучей xерни не декларировал продавец.
Если заказываете крашенные фасады, знайте, что со временем они выцветают, какую бы суперзащиту от УФ ни декларировал продавец. Заказывайте не самые белые цвета! Сам себе сделал белые на дорогущих итальянских лакокрасках - через два года посерело. Почти не выгорает белый акрил, как альтернатива.
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 11:21
Frant написав:
Тому орендні квартири будуть ремонтуватись 1 раз в 10 років. А може, й в 15-20.
А вы ремонт каждый год делаете? Живу в квартире 5 лет- даже не знаю, что тут можно ремонтировать
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:09
также не могу не упомянуть плитку.
Есть такой небольшой сетевой магазинчик - Эпицентром величают. Так вот, имел на днях честь побывать на ихнем новом заводе по производству плитки. Скажу честно, самый современный из виденных мной, сейчас работают две линии, в процессе постройки еще 1+1. Торговая политика агрессивная и заключается в торговле по ценам ниже конкурентов, притом, боюсь, когда все линии заработают на полную, кое-кого с прилавков розничной сети уберут, бо место под солнцем не безразмерно. Бренд Аллоре
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:08
sequence, спасибо за наводку, бегло посмотрела, что предлагают. Цены порадовали. Пару вариантов взяла на заметку. Правда, показалось, что копируют некоторые коллекции Атем. Надо еще в живую посмотреть.
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Natt
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:12
Natt написав:sequence
, спасибо за наводку, бегло посмотрела, что предлагают. Цены порадовали. Пару вариантов взяла на заметку. Правда, показалось, что копируют некоторые коллекции Атем. Надо еще в живую посмотреть.
ключевой момент - качество. Контроль на выходе просто чудо - ультразвуковые, оптические, интеллектуальные системы System Ceramic, роботизация и прочее - просто класс.
по разработке декоров работают с итальянскими дизигнерами. Возможно, имея опыт продаж "чужой" плитки, пытаются копировать топы, тут не скажу. Скажу только, что если и так, то качество копии будет лучше )))
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