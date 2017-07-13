Додано: П'ят 03 лип, 2020 10:32

vhata написав: ..Прохожий, а какое дсп на каркас?

.. ..Прохожий, а какое дсп на каркас?..

хоть и не Прохожий, но отвечу. Чо та думаю, что знаю большеДСП можно брать практически любое, что есть на рынке, а дизайн - это вопрос личных предпочтений.Если речь идет о кухонной мебели или мебель для ванных комнат (агрессивная среда), рекомендую строить мебель на заказных вариантах на основе влагостойкого ЛДСП класса P3 или F****(E0).Это означает, что ДСП все же может разбухнуть, но вдвое меньше традиционного P2.Для всей прочей жилой мебели из ЛДСП отлично подойдет обычное ДСП P2 E1 - из местных производителей посоветовал бы SwissKrono, импортных - Egger.Берегите здоровье! Заказывайте мебель проклееную кромкой со всех торцов, первые несколько недель эксплуатации не закрывайте окна и часто проветривайте, какой бы класс эмиссии летучей xерни не декларировал продавец.Если заказываете крашенные фасады, знайте, что со временем они выцветают, какую бы суперзащиту от УФ ни декларировал продавец. Заказывайте не самые белые цвета! Сам себе сделал белые на дорогущих итальянских лакокрасках - через два года посерело. Почти не выгорает белый акрил, как альтернатива.