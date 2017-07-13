В доме где у меня лордизм в соседней квартире сделали ремонт на продажу.
Купила девушка
Сначала вылез полный капремонт санузла т.к. потекли трубы (паяный полипропилен).
На вводе в квартиру естественно не были установлены редукторы давления, а давление воды в 25 этажках сами знаете какое.
Потом меняла проводку. Она была из ШВВП и недостаточного сечения.
По плитке собственно легко определить возраст ремонта и степень эксплуатации квартиры.
Вспомните "закон Трайбеки" Трайбеки "Зачем покупать что то кроме самого дешевого?"
Она не одинока в своих убеждениях.
В дешевой аренде замкнуты круг.
Неплатежеспособный контингент квартирантов и низкая ставка аренды, т.к. квартира в убитом состоянии - Квартира в убитом состоянии, т.к. низкая ставка аренды не обеспечивает поддержание квартиры в нормальном состоянии.
Квартиру неспособную заработать на собственное поддержание в нормальном состоянии правильнее продать, чем постоянно понижать уровень арендаторов и соответственно ставку аренды.