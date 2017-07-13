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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 04 лип, 2020 10:33
hume написав:
Не вижу смысла ремонтировать раз в 10 лет. Сантехника и электрика практически вечные
.
В доме где у меня лордизм в соседней квартире сделали ремонт на продажу.
Купила девушка
Сначала вылез полный капремонт санузла т.к. потекли трубы (паяный полипропилен).
На вводе в квартиру естественно не были установлены редукторы давления, а давление воды в 25 этажках сами знаете какое.
Потом меняла проводку. Она была из ШВВП и недостаточного сечения.
hume написав:
Плитку тоже менять не нужно. Сантехника хорошая ходит и более 10 лет.
По плитке собственно легко определить возраст ремонта и степень эксплуатации квартиры.
hume написав:
В общем моё мнение такое - если не жмотиться на всём (от гвно строителей до материала), то ремонтировать придется только в экстренных случаях.
Вспомните "закон Трайбеки" Трайбеки "Зачем покупать что то кроме самого дешевого?"
Она не одинока в своих убеждениях.
hume написав:
Так же в дешёвом сегменте текущий ремонт съедает разную долю от аренды. Так как, например, ремонт бытовой техники, или условная перекраска стен стоит одинаково в аренде за 6кгрн/15+кгрн/30+ кгрн.
В дешевой аренде замкнуты круг.
Неплатежеспособный контингент квартирантов и низкая ставка аренды, т.к. квартира в убитом состоянии - Квартира в убитом состоянии, т.к. низкая ставка аренды не обеспечивает поддержание квартиры в нормальном состоянии.
Квартиру неспособную заработать на собственное поддержание в нормальном состоянии правильнее продать, чем постоянно понижать уровень арендаторов и соответственно ставку аренды.
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Додано: Суб 04 лип, 2020 11:13
Ну вот и как после таких окуительных историй экономить на работах?
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airmax78
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Додано: Суб 04 лип, 2020 11:50
airmax78 написав:
Ну вот и как после таких окуительных историй экономить на работах?
Ремонт має відповідати статусу квартири.
Якщо бабушатнік в хрущі, то ремонт часів пізнього Льоні.
Якщо це ТТ, то там не менше 1куе на м2, і оренда по розцінкам ріспєкта00.
Якщо це цоколь за 1Фонд, то ремонт на $32 м2.
Якось такось.
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Додано: Суб 04 лип, 2020 11:53
vhata написав: Frant написав: vhata написав:
Может взять пару скидочных в эпицентре и слепить одну? Был у кого опыт? Спасибо!
Краще в "Леруа", там трохи дешевше.
Дякую, у нас тільки эпик
Кто пользовал, отзовитесь, самое страшное когда она разбухает и превращается в труху.
Раньше, за вменяемые деньги, всегда можно было купить добротную б/у италию, германию. Ходят десятилетия, ту, которую снимаю, убивали арендаторы лет 15, но до сих пор ничего не отвалилось, не разбухло, конструкционно - экстра.
Сейчас найти такое нереально, да и времени особо нет искать.
Люди, у кого эпиковская кухна стоит?!
зы: подумалось, тут Смолий уходит, голда ввысь... и тут "глобальный" вопрос - кухня в колхозе )))
купіть ЧПУ по дереву, за 1 день можете самі випиляти кухню яку хочете.
потім матимете маленький бізнес.
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Додано: Суб 04 лип, 2020 15:31
airmax78 написав:
Ну вот и как после таких окуительных историй экономить на работах?
А как вообще можно экономить на черновых работах?
Электропроводка, разводка сантехники, редукторы давления воды и прочие базовые элементы ремонта будут стоить одинаково, что в экономе на ПОХе, что на Грушевского, 9.
(Базовые элементы ремонта либо соответствуют стандартам и нормативам либо им не соответствуют).
Можно поставить редукторы давления аж по 550 грн за шт (страшные деньги для счастливого обладателя квартиры в новострое
) и много лет безпроблемно эксплуатировать сантехнику, бойлер... А можно зажать 550 грн и многие годы прыгать между потекшими бойлером, сорванными гибкими подводками воды, поломанными смесителями и пр.
Зато не Лох! Сэкономил!
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Додано: Суб 04 лип, 2020 15:32
А давайте проверим "душевность" нашей тусовки: кто сможет кинуть в личку образец договора аренды? Буду крайне благодарен
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Сетевая гигиена: не переходить на личности
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Loft
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Додано: Суб 04 лип, 2020 23:50
Loft написав:
А давайте проверим "душевность" нашей тусовки: кто сможет кинуть в личку образец договора аренды? Буду крайне благодарен
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И мну тоже.
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