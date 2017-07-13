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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1864186518661867
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 17:51

  flyman написав:..Комп сам рахує траекторію, оберти, допуски.

какой рынок сбыта в селе под Полтавой? кому и что делать и продавать? Станок с Алиэкспресса будет работать как и любой другой станок с Алиэкспресса - красиво, но недолго. Первым полетит шпиндель - вы его на 3Д принтере напечатаете? Сервиса нет, запчастей нет - нафига этот цирк? Ох, эти ваши фантазии
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 18:11

  sequence написав:
  flyman написав:..Комп сам рахує траекторію, оберти, допуски.

какой рынок сбыта в селе под Полтавой? кому и что делать и продавать? Станок с Алиэкспресса будет работать как и любой другой станок с Алиэкспресса - красиво, но недолго. Первым полетит шпиндель - вы его на 3Д принтере напечатаете? Сервиса нет, запчастей нет - нафига этот цирк? Ох, эти ваши фантазии

да ладно, все стандартне, невже там буде якась хитра ліва трубна метрична різьба?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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