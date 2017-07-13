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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 06 лип, 2020 17:51
flyman написав:
..Комп сам рахує траекторію, оберти, допуски.
какой рынок сбыта в селе под Полтавой? кому и что делать и продавать? Станок с Алиэкспресса будет работать как и любой другой станок с Алиэкспресса - красиво, но недолго. Первым полетит шпиндель - вы его на 3Д принтере напечатаете? Сервиса нет, запчастей нет - нафига этот цирк? Ох, эти ваши фантазии
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Додано: Пон 06 лип, 2020 18:11
sequence написав: flyman написав:
..Комп сам рахує траекторію, оберти, допуски.
какой рынок сбыта в селе под Полтавой? кому и что делать и продавать? Станок с Алиэкспресса будет работать как и любой другой станок с Алиэкспресса - красиво, но недолго. Первым полетит шпиндель - вы его на 3Д принтере напечатаете? Сервиса нет, запчастей нет - нафига этот цирк? Ох, эти ваши фантазии
да ладно, все стандартне, невже там буде якась хитра ліва трубна метрична різьба?
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Додано: Вів 07 лип, 2020 09:40
flyman написав:
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да ладно, все стандартне, невже там буде якась хитра ліва трубна метрична різьба?
знаток обрабатывающих центров с ЧПУ 80 левела
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