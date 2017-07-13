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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1864186518661867
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 17:51

  flyman написав:..Комп сам рахує траекторію, оберти, допуски.

какой рынок сбыта в селе под Полтавой? кому и что делать и продавать? Станок с Алиэкспресса будет работать как и любой другой станок с Алиэкспресса - красиво, но недолго. Первым полетит шпиндель - вы его на 3Д принтере напечатаете? Сервиса нет, запчастей нет - нафига этот цирк? Ох, эти ваши фантазии
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 18:11

  sequence написав:
  flyman написав:..Комп сам рахує траекторію, оберти, допуски.

какой рынок сбыта в селе под Полтавой? кому и что делать и продавать? Станок с Алиэкспресса будет работать как и любой другой станок с Алиэкспресса - красиво, но недолго. Первым полетит шпиндель - вы его на 3Д принтере напечатаете? Сервиса нет, запчастей нет - нафига этот цирк? Ох, эти ваши фантазии

да ладно, все стандартне, невже там буде якась хитра ліва трубна метрична різьба?
https://fi202x.blogspot.com/
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 09:40

  flyman написав:..
да ладно, все стандартне, невже там буде якась хитра ліва трубна метрична різьба?

знаток обрабатывающих центров с ЧПУ 80 левела
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 02:58

  flyman написав:
  rjkz написав:На соседней ветке как-то давали ссылку на книгу (или скорее дневник) Бенджамина Рота о Великой депрессии в США.
Там, конечно, много можно приводить цитат и параллелей с сегодняшним днем, но во это натолкнуло на аналогию:
AT&T выплачивала свои обычные дивиденды все время во время депрессии. Другие высокосортные акции этого не делали, но практически все они вернулись к изначальным ценам, и владелец который не продал их, ничего не потерял кроме невыплаченных дивидендов.


Аналогия в следующем - у нас нет активов типа AT&T. Эта компания и сейчас существует и неплохо себя чувствует - это один из крупнейших операторов мобильной связи. Не такой крупный как Вэрайзен, но тем не менее.
У нас вместо акций - бетон. Даже если он не приносит в какой-то момент "дивидендов", если он не в залоге, то вполне может сойти за актив, который после восстановления экономики, восстановится в цене. Остается надеяться, что восстановление мы еще застанем. :mrgreen:

https://perfume007.livejournal.com/715761.html

Поки не влуплять податок на нерухомість по повній, як в США.
Але, думаю, поки депутати мають по 100 об"єктів, мало реальний такий сценарій.


А что значит "по-полной"? У нас есть налогообложение недвижимости. Большое оно или маленькое - вопрос дискуссионный. Как по мне, при доходах пересичных, государство еще и доплачивать должно, чтобы народ подчистую не свалил.
В США самый высокий праперти тэкс в Нью-Джерси. В Нью-Йорке намного ниже. В ряде штатов, например во Флориде и Вашингтоне, нет вовсе. Так с какого нам "по-полной"?
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 03:04

  vitaliian написав:
  di2gard написав:Думаю, что в долларе недвига восстановится достаточно быстро - в пределах двух лет. Причина - активно работающий печатный станок штатов.
они же для себя печатают а не для нас, или америкосы приедут и всё скупят?


Как минимум, часть этих денег попадет в виде переводов. Не только в Украину, но и в остальной мир.
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 03:08

  vhata написав:Хело, коллеги. Прошу совета. Перевожу один уставший объект, но во взрослом доме, в сегмент повыше. Класс - провиницальные НЛ. Вопрос по кухне - шо робыть? Цены безумные :( Из мебельных сетевиков есть только даск центр. Прошу совета, как максимально дешево и прилично ее склепать.
И еще - там душевая кабина, насколько критична ванна? (есть возможность поставить, но вопрос - есть ли смысл заморачиваться)
Заранее сенк!

Из полезностей - нежилая восстановилась после карантина, Слава Богу.


Для 1к кабина - вообще не вопрос. Для 2к - надо уже думать.
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 03:12

  vhata написав:Хело, коллеги. Прошу совета. Перевожу один уставший объект, но во взрослом доме, в сегмент повыше. Класс - провиницальные НЛ. Вопрос по кухне - шо робыть? Цены безумные :( Из мебельных сетевиков есть только даск центр. Прошу совета, как максимально дешево и прилично ее склепать.
И еще - там душевая кабина, насколько критична ванна? (есть возможность поставить, но вопрос - есть ли смысл заморачиваться)
Заранее сенк!

Из полезностей - нежилая восстановилась после карантина, Слава Богу.


Для 1к кабина - вообще не вопрос. Для 2к - надо уже думать.
rjkz
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