rjkz написав:

AT&T выплачивала свои обычные дивиденды все время во время депрессии. Другие высокосортные акции этого не делали, но практически все они вернулись к изначальным ценам, и владелец который не продал их, ничего не потерял кроме невыплаченных дивидендов.

На соседней ветке как-то давали ссылку на книгу (или скорее дневник) Бенджамина Рота о Великой депрессии в США.Там, конечно, много можно приводить цитат и параллелей с сегодняшним днем, но во это натолкнуло на аналогию:Аналогия в следующем - у нас нет активов типа AT&T. Эта компания и сейчас существует и неплохо себя чувствует - это один из крупнейших операторов мобильной связи. Не такой крупный как Вэрайзен, но тем не менее.У нас вместо акций - бетон. Даже если он не приносит в какой-то момент "дивидендов", если он не в залоге, то вполне может сойти за актив, который после восстановления экономики, восстановится в цене. Остается надеяться, что восстановление мы еще застанем.