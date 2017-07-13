Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:..Комп сам рахує траекторію, оберти, допуски.
какой рынок сбыта в селе под Полтавой? кому и что делать и продавать? Станок с Алиэкспресса будет работать как и любой другой станок с Алиэкспресса - красиво, но недолго. Первым полетит шпиндель - вы его на 3Д принтере напечатаете? Сервиса нет, запчастей нет - нафига этот цирк? Ох, эти ваши фантазии
flyman написав:..Комп сам рахує траекторію, оберти, допуски.
какой рынок сбыта в селе под Полтавой? кому и что делать и продавать? Станок с Алиэкспресса будет работать как и любой другой станок с Алиэкспресса - красиво, но недолго. Первым полетит шпиндель - вы его на 3Д принтере напечатаете? Сервиса нет, запчастей нет - нафига этот цирк? Ох, эти ваши фантазии
да ладно, все стандартне, невже там буде якась хитра ліва трубна метрична різьба?
rjkz написав:На соседней ветке как-то давали ссылку на книгу (или скорее дневник) Бенджамина Рота о Великой депрессии в США. Там, конечно, много можно приводить цитат и параллелей с сегодняшним днем, но во это натолкнуло на аналогию:
AT&T выплачивала свои обычные дивиденды все время во время депрессии. Другие высокосортные акции этого не делали, но практически все они вернулись к изначальным ценам, и владелец который не продал их, ничего не потерял кроме невыплаченных дивидендов.
Аналогия в следующем - у нас нет активов типа AT&T. Эта компания и сейчас существует и неплохо себя чувствует - это один из крупнейших операторов мобильной связи. Не такой крупный как Вэрайзен, но тем не менее. У нас вместо акций - бетон. Даже если он не приносит в какой-то момент "дивидендов", если он не в залоге, то вполне может сойти за актив, который после восстановления экономики, восстановится в цене. Остается надеяться, что восстановление мы еще застанем.
Поки не влуплять податок на нерухомість по повній, як в США. Але, думаю, поки депутати мають по 100 об"єктів, мало реальний такий сценарій.
А что значит "по-полной"? У нас есть налогообложение недвижимости. Большое оно или маленькое - вопрос дискуссионный. Как по мне, при доходах пересичных, государство еще и доплачивать должно, чтобы народ подчистую не свалил. В США самый высокий праперти тэкс в Нью-Джерси. В Нью-Йорке намного ниже. В ряде штатов, например во Флориде и Вашингтоне, нет вовсе. Так с какого нам "по-полной"?
vhata написав:Хело, коллеги. Прошу совета. Перевожу один уставший объект, но во взрослом доме, в сегмент повыше. Класс - провиницальные НЛ. Вопрос по кухне - шо робыть? Цены безумные Из мебельных сетевиков есть только даск центр. Прошу совета, как максимально дешево и прилично ее склепать. И еще - там душевая кабина, насколько критична ванна? (есть возможность поставить, но вопрос - есть ли смысл заморачиваться) Заранее сенк!
Из полезностей - нежилая восстановилась после карантина, Слава Богу.
Для 1к кабина - вообще не вопрос. Для 2к - надо уже думать.
vhata написав:Хело, коллеги. Прошу совета. Перевожу один уставший объект, но во взрослом доме, в сегмент повыше. Класс - провиницальные НЛ. Вопрос по кухне - шо робыть? Цены безумные Из мебельных сетевиков есть только даск центр. Прошу совета, как максимально дешево и прилично ее склепать. И еще - там душевая кабина, насколько критична ванна? (есть возможность поставить, но вопрос - есть ли смысл заморачиваться) Заранее сенк!
Из полезностей - нежилая восстановилась после карантина, Слава Богу.
Для 1к кабина - вообще не вопрос. Для 2к - надо уже думать.