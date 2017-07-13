Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:..Комп сам рахує траекторію, оберти, допуски.
какой рынок сбыта в селе под Полтавой? кому и что делать и продавать? Станок с Алиэкспресса будет работать как и любой другой станок с Алиэкспресса - красиво, но недолго. Первым полетит шпиндель - вы его на 3Д принтере напечатаете? Сервиса нет, запчастей нет - нафига этот цирк? Ох, эти ваши фантазии
flyman написав:..Комп сам рахує траекторію, оберти, допуски.
какой рынок сбыта в селе под Полтавой? кому и что делать и продавать? Станок с Алиэкспресса будет работать как и любой другой станок с Алиэкспресса - красиво, но недолго. Первым полетит шпиндель - вы его на 3Д принтере напечатаете? Сервиса нет, запчастей нет - нафига этот цирк? Ох, эти ваши фантазии
да ладно, все стандартне, невже там буде якась хитра ліва трубна метрична різьба?
rjkz написав:На соседней ветке как-то давали ссылку на книгу (или скорее дневник) Бенджамина Рота о Великой депрессии в США. Там, конечно, много можно приводить цитат и параллелей с сегодняшним днем, но во это натолкнуло на аналогию:
AT&T выплачивала свои обычные дивиденды все время во время депрессии. Другие высокосортные акции этого не делали, но практически все они вернулись к изначальным ценам, и владелец который не продал их, ничего не потерял кроме невыплаченных дивидендов.
Аналогия в следующем - у нас нет активов типа AT&T. Эта компания и сейчас существует и неплохо себя чувствует - это один из крупнейших операторов мобильной связи. Не такой крупный как Вэрайзен, но тем не менее. У нас вместо акций - бетон. Даже если он не приносит в какой-то момент "дивидендов", если он не в залоге, то вполне может сойти за актив, который после восстановления экономики, восстановится в цене. Остается надеяться, что восстановление мы еще застанем.
Поки не влуплять податок на нерухомість по повній, як в США. Але, думаю, поки депутати мають по 100 об"єктів, мало реальний такий сценарій.
А что значит "по-полной"? У нас есть налогообложение недвижимости. Большое оно или маленькое - вопрос дискуссионный. Как по мне, при доходах пересичных, государство еще и доплачивать должно, чтобы народ подчистую не свалил. В США самый высокий праперти тэкс в Нью-Джерси. В Нью-Йорке намного ниже. В ряде штатов, например во Флориде и Вашингтоне, нет вовсе. Так с какого нам "по-полной"?
vhata написав:Хело, коллеги. Прошу совета. Перевожу один уставший объект, но во взрослом доме, в сегмент повыше. Класс - провиницальные НЛ. Вопрос по кухне - шо робыть? Цены безумные Из мебельных сетевиков есть только даск центр. Прошу совета, как максимально дешево и прилично ее склепать. И еще - там душевая кабина, насколько критична ванна? (есть возможность поставить, но вопрос - есть ли смысл заморачиваться) Заранее сенк!
Из полезностей - нежилая восстановилась после карантина, Слава Богу.
Для 1к кабина - вообще не вопрос. Для 2к - надо уже думать.
kingkongovets написав:в смысле - восстановилась? арендаторы заработали снова, или цены на прежний уровень вернулись? я всем по собственной инициативе отменил сентябрьское повышение на 10%, ну и снова сдал объект, с которого съехало турагенствово во время карантина, рекламщики какие то заехали, цена тоже минус 10% от докарантинной это не говоря уже об арендных каникулах с марта по май для тех, кто попал под запреты так шо про "восстановилась" речи нет - настроения крайне пессимистические у всех, завидую вашему оптимизму
Как только начался карантин, я согласилась на ВСЕ, абсолютно ВСЕ просьбы арендаторов, вплоть до полной отмены аренды. Отписывалась о потерях, можно посмотреть. Из всех, съехал самый маленький кусочек, наемный работник этого съехавшего кусочка выпросил аренду на копейки меньше. Сейчас, докризисный уровень, как долго так будет, неведомо, просто дякую Богу.
Люди, помогите с кухней, дуже надо! Просто совет. Может взять пару скидочных в эпицентре и слепить одну? Был у кого опыт? Спасибо!
Я взял в ёпе акционную, которая вписывалась в концепцию, но не вписывалась в кухню. Немного переделал, докупил еще один фасад, другую столешницу и комплектующих - получилось все равно недорого и приемлемо. Аналог в Леруа получался на %% 30 дороже. Единственное что - потерял недели 3 пока ёп гонял мой заказ по своим складам (сначала потеряли, потом нашли такой-же где-то на ЗУ, потом оказалось, что там некомплект и тд), потом повесил на меня наложенный платеж через НП, которая тоже чудила по полной.
vhata написав:Может взять пару скидочных в эпицентре и слепить одну? Был у кого опыт? Спасибо!
Краще в "Леруа", там трохи дешевше.
Дякую, у нас тільки эпик Кто пользовал, отзовитесь, самое страшное когда она разбухает и превращается в труху. Раньше, за вменяемые деньги, всегда можно было купить добротную б/у италию, германию. Ходят десятилетия, ту, которую снимаю, убивали арендаторы лет 15, но до сих пор ничего не отвалилось, не разбухло, конструкционно - экстра. Сейчас найти такое нереально, да и времени особо нет искать.
Люди, у кого эпиковская кухна стоит?!
зы: подумалось, тут Смолий уходит, голда ввысь... и тут "глобальный" вопрос - кухня в колхозе )))
У меня с 2009 года в аренде грейдовская - сам собирал, видел что ДСП - г.но полное. Поэтому все непрокромкованные края силиконом промазывал. Но цоколь это не спасло - через несколько лет купил новый за какие-то копейки и докупил силиконовый профиль, который разделяет пол и цоколь. Кроме того, все обработал влагоотталкивающей аэрозолью. Год назад опять грейдовскую поставил. Качество лучше не стало, поэтому все то-же самое проделал. Немного удивлен был наличием блюмов в таком ценовом сегменте.