drevlyanin написав:

rjkz написав: vhata написав:

Люди, у кого эпиковская кухна стоит?!



зы: подумалось, тут Смолий уходит, голда ввысь... и тут "глобальный" вопрос - кухня в колхозе ))) Люди, у кого эпиковская кухна стоит?!зы: подумалось, тут Смолий уходит, голда ввысь... и тут "глобальный" вопрос - кухня в колхозе )))



У меня с 2009 года в аренде грейдовская - сам собирал, видел что ДСП - г.но полное. Поэтому все непрокромкованные края силиконом промазывал. Но цоколь это не спасло - через несколько лет купил новый за какие-то копейки и докупил силиконовый профиль, который разделяет пол и цоколь. Кроме того, все обработал влагоотталкивающей аэрозолью. Год назад опять грейдовскую поставил. Качество лучше не стало, поэтому все то-же самое проделал. Немного удивлен был наличием блюмов в таком ценовом сегменте. У меня с 2009 года в аренде грейдовская - сам собирал, видел что ДСП - г.но полное. Поэтому все непрокромкованные края силиконом промазывал. Но цоколь это не спасло - через несколько лет купил новый за какие-то копейки и докупил силиконовый профиль, который разделяет пол и цоколь. Кроме того, все обработал влагоотталкивающей аэрозолью. Год назад опять грейдовскую поставил. Качество лучше не стало, поэтому все то-же самое проделал. Немного удивлен был наличием блюмов в таком ценовом сегменте.

В 2007 сделал немного по другому: купил в эпике Вияровские тумбы и навесные шкафчики под размер стены (3,5 метра примерно, там они были с шагом 5-10 см ширины), там же заказал столешницу (егеровскую кажись по акции) и самую недорогую из приличных итальянскую мойку. Фасады покупал на фирме, торгующей комплектухой для мебели (итальянские деревянные то же те, что были по акции), там же взял и всю фурнитуру, одну из самых недорогих (в основном турция). Цоколь купил алюминиевый турецкий но на другой фирме по комплектухе. Собрал все сам неспешно за два дня, края некромкованные то же силиконом промазывал. Люди пользуются уже больше 10 лет-выглядит почти как новая. За все время поменял только две пары направляющих для выдвижных ящиков-купил в эпике за сущие копейки какой то ноунейм: два года уже держатся.Обошлось все довольно бюджетно-по памяти около 1куе (без техники). Да, сегмент скажем так довольно высокий. Если бы брал фасады попроще, можно бы было сэкономить до 40% денег.