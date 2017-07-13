Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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vhata написав:Спасибо, коллеги, кто отозвался по кухням. Забрали уже, завтра-понедельник как доберусь до сборки, может отпишу. Есть смысл сразу на еврошурупе собрать?
Крепление на евровинте, думаю, что подразумевается винт-конфирмат 6,3*50, самое прочное. Все прочие типы стяжек сравнительно хуже/дороже, но обычно "скрытые". На кухонных ящиках "скрытость" особо не нужна, потому конфирмат форева. Грунтовки/краски на ламинированное ДСП применять можно, но колхозное исполнение обычно испоганит итог. Куда дешевле просто подменить ящик на подобный, перевесить фасад
vhata написав: Люди, у кого эпиковская кухна стоит?!
зы: подумалось, тут Смолий уходит, голда ввысь... и тут "глобальный" вопрос - кухня в колхозе )))
У меня с 2009 года в аренде грейдовская - сам собирал, видел что ДСП - г.но полное. Поэтому все непрокромкованные края силиконом промазывал. Но цоколь это не спасло - через несколько лет купил новый за какие-то копейки и докупил силиконовый профиль, который разделяет пол и цоколь. Кроме того, все обработал влагоотталкивающей аэрозолью. Год назад опять грейдовскую поставил. Качество лучше не стало, поэтому все то-же самое проделал. Немного удивлен был наличием блюмов в таком ценовом сегменте.
В 2007 сделал немного по другому: купил в эпике Вияровские тумбы и навесные шкафчики под размер стены (3,5 метра примерно, там они были с шагом 5-10 см ширины), там же заказал столешницу (егеровскую кажись по акции) и самую недорогую из приличных итальянскую мойку. Фасады покупал на фирме, торгующей комплектухой для мебели (итальянские деревянные то же те, что были по акции), там же взял и всю фурнитуру, одну из самых недорогих (в основном турция). Цоколь купил алюминиевый турецкий но на другой фирме по комплектухе. Собрал все сам неспешно за два дня, края некромкованные то же силиконом промазывал. Люди пользуются уже больше 10 лет-выглядит почти как новая. За все время поменял только две пары направляющих для выдвижных ящиков-купил в эпике за сущие копейки какой то ноунейм: два года уже держатся. Обошлось все довольно бюджетно-по памяти около 1куе (без техники). Да, сегмент скажем так довольно высокий. Если бы брал фасады попроще, можно бы было сэкономить до 40% денег.
Я все в ёпе брал, хотя и идеологически против этого. Но покупка кухни сталась в 6,5 кгрн (примерно, сейчас уже не помню цифирь и все нет времени забить все расходы в комп), какая-то глубокая акция была, но проморочили голову сильно. Еще докупил тысячи на 3+ всякой всячины - столешницу другую + порезка там-же, в ёпе, вместо цоколя докупил люминявые ножки, фасад один, завесы, ручку. Духовку не ставил, поэтому докупил фасад и получился еще один нижний шкаф. Мойку на Гейзере по дилерской цене, смеситель вообще по совсем специальной цене у друга на фирме взял, вытяжка наклонная, холодильник и поверхность на розетке по акции. Сама мЁбельная часть обошлась около 10 кгрн, собрал за 2 дня - торопился, был конец августа, мог пролететь мимо сезона. Аналогичный вариант в Леруа стоил тысяч 15+ со всеми скидками. 10+ лет назад на другую квартиру грейдовская кухня по акции обошлась в 150 примерно уе.
vhata написав:Спасибо, коллеги, кто отозвался по кухням. Забрали уже, завтра-понедельник как доберусь до сборки, может отпишу. Есть смысл сразу на еврошурупе собрать?
Кстати, может кому пригодится - мальчики на тиккуриле, в эпике, насоветовали бешенный грунт Отекс. Можно наносить на ламинированное дсп, стекло и пр. И сверху- любая краска. Сейчас времени нема, хочу попробовать освежить демонтированную кухню. Реально удивляюсь, хз какое на старой кухне немецкое дсп, - конструкционно идеал, как буд то из алюминия выпилена.
Это очень интересное дело - старые ремонты и мебель часто сделаны намного лучше чем новодел. Дело в том, что до 2008 года люди могли себе позволить качественные материалы и комплектующие. Поэтому выбрасывать неглядя старое не всегда есть смысл.
rjkz написав:Поэтому выбрасывать неглядя старое не всегда есть смысл.
продавцы тянут из-за бугра то что дешевле. Неудивлюсь картонной мебели из ламинированного картона ноухау ближайших десятилетий.
rjkz написав:Как минимум, часть этих денег попадет в виде переводов. Не только в Украину, но и в остальной мир.
это гроши по сравнению с тем что там печатается.
1.Вы может и удивитесь, но бОльшая часть продукции Икеи, которая держит огроменнейший кусок мирового рынка - это отвратительное качество, изготовленное из отходов переработки макулатуры и древесины. Серия Хэмнес, которая таки из дерева - это редкое убожество. Но рынку это нравится. Мирвой рынок как раз это хавает за милую душу. Продукция Икеи легко собирается и (издалека) хорошо выглядит. При этом, ее совсем не жалко выбросить при переезде ( и намного выгодней, чем платить муверам) и купить новую в новой хате. 2. Да, это немного. Но переводы ведь не только в Украину. И с другой строны, переводы из США в Украину - это гроши для США, но это огромные деньжищи для Украины.