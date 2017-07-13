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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1866186718681869
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 16:31

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:От пользования этой душевой они будут получать удовольствие


что я слышу, максим? какое такое "удовольствие"?
удовольствие человек получает лишь когда продает недвигу с приличной маржой - или как там у классиков?
"цена решает"(с)

Если бы цена решала, то какой может быть условный Тетрис? И зачем делать приличный ремонт? Навигатор и ремонт от застройщика+плиточка АТЕМ = счастье.
airmax78
 
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