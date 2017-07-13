Если бы цена решала, то какой может быть условный Тетрис? И зачем делать приличный ремонт? Навигатор и ремонт от застройщика+плиточка АТЕМ = счастье.
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Додано: Пон 13 лип, 2020 16:31
Если бы цена решала, то какой может быть условный Тетрис? И зачем делать приличный ремонт? Навигатор и ремонт от застройщика+плиточка АТЕМ = счастье.
Додано: Пон 13 лип, 2020 19:59
я вообще то вашего идейного наставника цитировал
не жалеете, что такими приятными хлопотами стали заниматься так поздно?
без подколов спрашиваю
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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