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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 13 лип, 2020 16:31
kingkongovets написав: airmax78 написав:
От пользования этой душевой они будут получать удовольствие
что я слышу, максим? какое такое "удовольствие"?
удовольствие человек получает лишь когда продает недвигу с приличной маржой - или как там у классиков?
"цена решает"(с)
Если бы цена решала, то какой может быть условный Тетрис? И зачем делать приличный ремонт? Навигатор и ремонт от застройщика+плиточка АТЕМ = счастье.
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Додано: Пон 13 лип, 2020 19:59
airmax78 написав: kingkongovets написав: airmax78 написав:
От пользования этой душевой они будут получать удовольствие
что я слышу, максим? какое такое "удовольствие"?
удовольствие человек получает лишь когда продает недвигу с приличной маржой - или как там у классиков?
"цена решает"(с)
Если бы цена решала, то какой может быть условный Тетрис? И зачем делать приличный ремонт? Навигатор и ремонт от застройщика+плиточка АТЕМ = счастье.
я вообще то вашего идейного наставника цитировал
не жалеете, что такими приятными хлопотами стали заниматься так поздно?
без подколов спрашиваю
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 13 лип, 2020 20:34
kingkongovets написав:
я вообще то вашего идейного наставника цитировал
не жалеете, что такими приятными хлопотами стали заниматься так поздно?
без подколов спрашиваю
Не. Я, надеюсь, что больше мне ремонтов делать не придется. Даже с прорабом ремонт пожирает какое-то неимоверное количество времени. Про деньги вообще молчу.
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