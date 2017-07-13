Если бы цена решала, то какой может быть условный Тетрис? И зачем делать приличный ремонт? Навигатор и ремонт от застройщика+плиточка АТЕМ = счастье.
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Додано: Пон 13 лип, 2020 16:31
Если бы цена решала, то какой может быть условный Тетрис? И зачем делать приличный ремонт? Навигатор и ремонт от застройщика+плиточка АТЕМ = счастье.
Додано: Пон 13 лип, 2020 19:59
я вообще то вашего идейного наставника цитировал
не жалеете, что такими приятными хлопотами стали заниматься так поздно?
без подколов спрашиваю
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 13 лип, 2020 20:34
Не. Я, надеюсь, что больше мне ремонтов делать не придется. Даже с прорабом ремонт пожирает какое-то неимоверное количество времени. Про деньги вообще молчу.
Додано: Вів 14 лип, 2020 09:19
Ну прораб точно купит навигатор после вашего ремонта всем бы прорабам таких заказчиков. Но подозреваю, что таких как вы мало, всё чаще такие как Прохожий, Уа, Ржкз, Sequence и тд
Додано: Вів 14 лип, 2020 09:42
Слушайте, ну это как автомеханику критиковать человека, приехавшего на СТО - типа ты лох, 600 грн. за нормо-час платишь, еще и за запчасти переплачиваешь. Я вот и запчасти на шарик тяну со склада и все работы мне бесплатно или за бутылку максимум. Хьюм - это не серьезно.
Тем более, что я общался непосредственно на объекте не с одним прорабом и профильными специалистами. Единственный, кто начал обращать мое внимание на существующие в квартире вопросы - это был тот, с кем я сейчас работаю. Вложить 50-60куе в материалы и запороть все ради 10-15ки экономии на работах - это хороший выход вы считаете?
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 14 лип, 2020 10:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 14 лип, 2020 10:02
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Все думал на какую ветку это закинуть, пусть будет на этой.
Возможно, такое и у нас произойдет.
Итак, общался с парой знакомых в НЙ. Оба имеют профессиональное отношение к эксплуатации недвижимости, кроме того, один из них сейчас хочет приобрести дом под аренду в дальнем пригороде НЙ (не хочет брать мортгидж, а на ближней своих не хватает).
Кратко:
Знакомый 1: Рынок офисной недвиги в глубокой ж.ПЕ. У владельцев Эмпайр Стейт Билдинга сложилась ситуация, когда часть арендаторов отказались от аренды значительной части площадей, перейдя на удаленку и оставив по одному-два помещения для функционирования в офисе. Часть просто съехала по причине-ли сворачивания бизнеса или по причине полного перехода на удаленку - не суть важно. Часть арендаторов пока не съехали, но допусили просрочки по платежам, и не факт, что это будет оплачено (есть вероятность бэнкропси). В связи с выше перечисленным, принято решение о перепрофилировании Эмпайр Стейт Билдинга из делового в жилое!. Арендаторы, которые остались проинформированы о прекращении аренды. Подобное решение также принято и рассматривается к принятию еще рядом подобных деловых центров.
Знакомый2.: В начале карантина начал искать недорогой дом в Ап-Стейте, в результате, был найден вариант в 2 часах езды а/м от его места проживания в НЙ. Ценник был выставлен в 98 куе. Было понимание, что кризис будет долгим и глубоким, поэтому знакомый "запасся попкорном" и высиживал в засаде ожидая снижения цены. Месяц дом простоял на маркете, второй, третий... Как вдруг! По дому появляется пендинг, андер контракт и солд. Цена сделки ...50 куе. Для понимания, как такое могло произойти, в США процедура продажи выглядит следующим образом - объект выставляется на маркет с указанием желаемой цены, назначаются дни просмотров (тн опенхаус), приезжают люди, заходят, смотрят, задают вопросы. На выходе берут визитку риелтора. Если имеют намерение взять, то дают оффер, указывая условия и цену, по которой готовы взять. Продавец-же решает кому отдать предпочтение. Бывает, что потенциальный покупатель предлагает цену меньше выставленной, таким образом начав торг, но бывает и наоброт - покупатель предлагает бОльшую цену, желая заполучить объект и обойдя других поккупателей. Получается нечто вроде аукциона. Таким образом можно предположить, что желающих купить не было и кто-то дал офер на пол-цены и эта "ставка" сыграла. Знакомый офер не давал, ибо не думал, что цену настолько можно завалить. Но это как-раз та цифра, которую он хотел "высидеть".
От этого-же знакомого, в ходе обсуждения аренды. Его сестра, которая в НЙ с 2012 года, воспользовалась падением рынка аренды (чего никто не может припомнить), чтобы улучшить локацию проживания. Улучшила дальше некуда. Район 5 Авеню и 42 улицы. Это как в Киеве снять на Крещатике в Пассаже. 2 бэдрум, то есть гостинная и 2 спальни. 3к по нашему. Цена....2400 баксов! Это при том, что для этой локации 4 куе за студию до карантина было за счастье (для арендатора). Теперь надо понимать, что НЙ - город, в котором действует рент-контрол и эта цена будет повышаться не более чем на пару процентов в год даже если рынок аренды восстановится и улетит рОкетой. Рыночную цену владелец сможет установитьтолько при смене арендатора.
Одним из решающих факторов падения цен, стал выход игроков эйрбиэнби на рынок долгосрока из-за отсутствия туристов и свежих понаехов. То есть посуточная аренда вывалилась на долгосрок.
Додано: Вів 14 лип, 2020 10:09
Как там в кийове? Я решил свалить на 2 месяца в Хорватию))
Додано: Вів 14 лип, 2020 10:13
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
ЖК Парус + ЖК Гулливер - самые интересные объекты для инвестирования в 2021 году.
Додано: Вів 14 лип, 2020 10:14
Коммуналку заплатил?
Додано: Вів 14 лип, 2020 10:28
Я абсолютно не к тому. Но есть рыночные цены. Например мне говорят 400 грн за плитку. Я звоню прорабыу и он мне говорит, что работает за цену 350 грн с его интересом в 20 грн. То есть я уже понимаю, что мне валят не рыночную цену. И так на любом этапе. У вас же только демонтаж монтаж закончился. Как бы работать нужно хотя бы по рынку.
1. Кассиопея, левообережка, не возле метро, однуха - 13500.
2. Иностранец отказался от жилья. Как только включат авиасообщение приедет сдавать объект. Бизнес в жеппе, путешествия в жеппе. Ценовой сегмент от 30 кгрн.
Востаннє редагувалось hume в Вів 14 лип, 2020 10:36, всього редагувалось 1 раз.
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