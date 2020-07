Додано: Пон 13 лип, 2020 19:59

airmax78 написав: kingkongovets написав: airmax78 написав: От пользования этой душевой они будут получать удовольствие

что я слышу, максим? какое такое "удовольствие"?

удовольствие человек получает лишь когда продает недвигу с приличной маржой - или как там у классиков?

Если бы цена решала, то какой может быть условный Тетрис? И зачем делать приличный ремонт? Навигатор и ремонт от застройщика+плиточка АТЕМ = счастье. Если бы цена решала, то какой может быть условный Тетрис? И зачем делать приличный ремонт? Навигатор и ремонт от застройщика+плиточка АТЕМ = счастье.



я вообще то вашего идейного наставника цитировал

не жалеете, что такими приятными хлопотами стали заниматься так поздно?

