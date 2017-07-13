Додано: Вів 14 лип, 2020 10:02

Все думал на какую ветку это закинуть, пусть будет на этой.

Возможно, такое и у нас произойдет.

Итак, общался с парой знакомых в НЙ. Оба имеют профессиональное отношение к эксплуатации недвижимости, кроме того, один из них сейчас хочет приобрести дом под аренду в дальнем пригороде НЙ (не хочет брать мортгидж, а на ближней своих не хватает).

Кратко:

Знакомый 1: Рынок офисной недвиги в глубокой ж.ПЕ. У владельцев Эмпайр Стейт Билдинга сложилась ситуация, когда часть арендаторов отказались от аренды значительной части площадей, перейдя на удаленку и оставив по одному-два помещения для функционирования в офисе. Часть просто съехала по причине-ли сворачивания бизнеса или по причине полного перехода на удаленку - не суть важно. Часть арендаторов пока не съехали, но допусили просрочки по платежам, и не факт, что это будет оплачено (есть вероятность бэнкропси). В связи с выше перечисленным, принято решение о перепрофилировании Эмпайр Стейт Билдинга из делового в жилое! . Арендаторы, которые остались проинформированы о прекращении аренды. Подобное решение также принято и рассматривается к принятию еще рядом подобных деловых центров.

Знакомый2.: В начале карантина начал искать недорогой дом в Ап-Стейте, в результате, был найден вариант в 2 часах езды а/м от его места проживания в НЙ. Ценник был выставлен в 98 куе. Было понимание, что кризис будет долгим и глубоким, поэтому знакомый "запасся попкорном" и высиживал в засаде ожидая снижения цены. Месяц дом простоял на маркете, второй, третий... Как вдруг! По дому появляется пендинг, андер контракт и солд. Цена сделки ...50 куе. Для понимания, как такое могло произойти, в США процедура продажи выглядит следующим образом - объект выставляется на маркет с указанием желаемой цены, назначаются дни просмотров (тн опенхаус), приезжают люди, заходят, смотрят, задают вопросы. На выходе берут визитку риелтора. Если имеют намерение взять, то дают оффер, указывая условия и цену, по которой готовы взять. Продавец-же решает кому отдать предпочтение. Бывает, что потенциальный покупатель предлагает цену меньше выставленной, таким образом начав торг, но бывает и наоброт - покупатель предлагает бОльшую цену, желая заполучить объект и обойдя других поккупателей. Получается нечто вроде аукциона. Таким образом можно предположить, что желающих купить не было и кто-то дал офер на пол-цены и эта "ставка" сыграла. Знакомый офер не давал, ибо не думал, что цену настолько можно завалить. Но это как-раз та цифра, которую он хотел "высидеть".

От этого-же знакомого, в ходе обсуждения аренды. Его сестра, которая в НЙ с 2012 года, воспользовалась падением рынка аренды (чего никто не может припомнить), чтобы улучшить локацию проживания. Улучшила дальше некуда. Район 5 Авеню и 42 улицы. Это как в Киеве снять на Крещатике в Пассаже. 2 бэдрум, то есть гостинная и 2 спальни. 3к по нашему. Цена....2400 баксов! Это при том, что для этой локации 4 куе за студию до карантина было за счастье (для арендатора). Теперь надо понимать, что НЙ - город, в котором действует рент-контрол и эта цена будет повышаться не более чем на пару процентов в год даже если рынок аренды восстановится и улетит рОкетой. Рыночную цену владелец сможет установитьтолько при смене арендатора.

Одним из решающих факторов падения цен, стал выход игроков эйрбиэнби на рынок долгосрока из-за отсутствия туристов и свежих понаехов. То есть посуточная аренда вывалилась на долгосрок.