hume написав:

airmax78 написав: Вложить 50-60куе в материалы и запороть все ради 10-15ки экономии на работах - это хороший выход вы считаете? Вложить 50-60куе в материалы и запороть все ради 10-15ки экономии на работах - это хороший выход вы считаете?

Я абсолютно не к тому. Но есть рыночные цены. Например мне говорят 400 грн за плитку. Я звоню прорабыу и он мне говорит, что работает за цену 350 грн с его интересом в 20 грн. То есть я уже понимаю, что мне валят не рыночную цену. И так на любом этапе. У вас же только демонтаж монтаж закончился. Как бы работать нужно хотя бы по рынку.1. Кассиопея, левообережка, не возле метро, однуха - 13500.2. Иностранец отказался от жилья. Как только включат авиасообщение приедет сдавать объект. Бизнес в жеппе, путешествия в жеппе.