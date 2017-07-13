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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 14 лип, 2020 10:33
airmax78 написав:
ЖК Парус + ЖК Гулливер - самые интересные объекты для инвестирования в 2021 году.
Вроде киевпроекту жилую шапку хотят приделать.
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hume
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Додано: Вів 14 лип, 2020 10:33
hume написав: airmax78 написав:
Вложить 50-60куе в материалы и запороть все ради 10-15ки экономии на работах - это хороший выход вы считаете?
Я абсолютно не к тому. Но есть рыночные цены. Например мне говорят 400 грн за плитку. Я звоню прорабыу и он мне говорит, что работает за цену 350 грн с его интересом в 20 грн. То есть я уже понимаю, что мне валят не рыночную цену. И так на любом этапе. У вас же только демонтаж монтаж закончился. Как бы работать нужно хотя бы по рынку.
1. Кассиопея, левообережка, не возле метро, однуха - 13500.
2. Иностранец отказался от жилья. Как только включат авиасообщение приедет сдавать объект. Бизнес в жеппе, путешествия в жеппе.
Гыыыы... Я сделал то же самое. Отправил запрос двум прорабам. Один написал 4.5куе, второй - 2.8куе (но вышло в районе 3+куе) (оба дали подробные сметы). Были еще залетные бригады, которые готовы были все сделать за сильно дешевле. Но мне ж там потом жить.
Как пример: у меня разбег по высоте проемов по квартире сейчас 1-1.5 см от будущего уровня чистового пола. Был - в районе 5 см. Размеры всех стен выдержаны до сантиметра. Какой результат был бы у рукожопов - хз.
Востаннє редагувалось airmax78
в Вів 14 лип, 2020 10:44, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 14 лип, 2020 10:37
airmax78 написав:
Коммуналку заплатил?
Если б заплатил, не был бы в Хорватии)
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PS4
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Додано: Вів 14 лип, 2020 10:45
PS4 написав: airmax78 написав:
Коммуналку заплатил?
Если б заплатил, не был бы в Хорватии)
Молодец! Коммуналку пусть соседи платят - тебе деньги нужнее чем им.
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airmax78
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Додано: Вів 14 лип, 2020 10:56
airmax78 написав:
Как пример: у меня разбег по высоте проемов по квартире сейчас 1-1.5 см от будущего уровня чистового пола. Был - в районе 5 см. Размеры всех стен выдержаны до сантиметра. Какой результат был бы у рукожопов - хз.
Насправді це вже якийсь перфекціонізм ...
Практика показує , що через півроку максимум на дизайн увагу господарі не звертають , ну а за кілька років експлуатації дорослі і діти з цієї цукерочки роблять що завжди ...
Ну - але можна зняти гарне відео поки все новеньке . Це буде як відео з весілля ...
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Puente
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Додано: Вів 14 лип, 2020 11:04
Puente написав: airmax78 написав:
Как пример: у меня разбег по высоте проемов по квартире сейчас 1-1.5 см от будущего уровня чистового пола. Был - в районе 5 см. Размеры всех стен выдержаны до сантиметра. Какой результат был бы у рукожопов - хз.
Насправді це вже якийсь перфекціонізм ...
Практика показує , що через півроку максимум на дизайн увагу господарі не звертають , ну а за кілька років експлуатації дорослі і діти з цієї цукерочки роблять що завжди ...
Ну - але можна зняти гарне відео поки все новеньке . Це буде як відео з весілля ...
Практика показывает, что и через 10 и через 15 лет обращают внимание. Но если сделать г0вно - то да, через 2-3 года привыкаешь и оно уже не так сильно бросается в глаза. Это ж любимая отмазка рукожопов - ничего, привыкните.
Востаннє редагувалось airmax78
в Вів 14 лип, 2020 11:05, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 14 лип, 2020 11:05
rjkz написав:В связи с выше перечисленным, принято решение о перепрофилировании Эмпайр Стейт Билдинга из делового в жилое!
Ми схожу думку обговорювали пару днів тому на сусідній гілці. Навіть, Макс зробив підсумки:
airmax78 написав:
Вывод по сегодняшнему дню: офисные центры -всьо. Работать будем из таунхаосов.
Ипеня - плохо. Но таунхаус в ипенях - хорошо.
Лендлорди-візіонери
лиш десь вожак чи вожачка загубились...
Востаннє редагувалось change_pm
в Вів 14 лип, 2020 11:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 14 лип, 2020 11:05
Puente написав:
Насправді це вже якийсь перфекціонізм ...
Практика показує , що через півроку максимум на дизайн увагу господарі не звертають , ну а за кілька років експлуатації дорослі і діти з цієї цукерочки роблять що завжди ...
Ну - але можна зняти гарне відео поки все новеньке . Це буде як відео з весілля ...
Не скажите, если ремонт вандалоусттойчивый, то дети его не убьют за несколько лет.
Например, межкомнатные двери, могут быть: картонные, из сосны, из ясеня, из дуба...
как думаете какие двери убьются раньше, а какие позже?
По фурнитуре, сантехнике, кухне, санузлам аналогично.
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_Mykola_
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Додано: Вів 14 лип, 2020 11:10
_Mykola_ написав: Puente написав:
Насправді це вже якийсь перфекціонізм ...
Практика показує , що через півроку максимум на дизайн увагу господарі не звертають , ну а за кілька років експлуатації дорослі і діти з цієї цукерочки роблять що завжди ...
Ну - але можна зняти гарне відео поки все новеньке . Це буде як відео з весілля ...
Не скажите, если ремонт вандалоусттойчивый, то дети его не убьют за несколько лет.
Например, межкомнатные двери, могут быть: картонные, из сосны, из ясеня, из дуба...
как думаете какие двери убьются раньше, а какие позже?
По фурнитуре, сантехнике, кухне, санузлам аналогично.
Да конечно. Тут не о чем спорить. В квартире, в которой сейчас живу - ремонту 18 лет. То, что сделано хорошо - плитка, сантехника, двери - если бы эту квартиру купил - не уверен что стал бы переделывать. То, что сделано хреново (свет, кухня, плинтуса) - все 8 лет, что тут живу - хочется вынести на помойку.
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airmax78
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