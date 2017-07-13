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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1867186818691870
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 10:56

  airmax78 написав:Как пример: у меня разбег по высоте проемов по квартире сейчас 1-1.5 см от будущего уровня чистового пола. Был - в районе 5 см. Размеры всех стен выдержаны до сантиметра. Какой результат был бы у рукожопов - хз.


Насправді це вже якийсь перфекціонізм ...
Практика показує , що через півроку максимум на дизайн увагу господарі не звертають , ну а за кілька років експлуатації дорослі і діти з цієї цукерочки роблять що завжди ...
Ну - але можна зняти гарне відео поки все новеньке . Це буде як відео з весілля ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 11:04

  Puente написав:
  airmax78 написав:Как пример: у меня разбег по высоте проемов по квартире сейчас 1-1.5 см от будущего уровня чистового пола. Был - в районе 5 см. Размеры всех стен выдержаны до сантиметра. Какой результат был бы у рукожопов - хз.


Насправді це вже якийсь перфекціонізм ...
Практика показує , що через півроку максимум на дизайн увагу господарі не звертають , ну а за кілька років експлуатації дорослі і діти з цієї цукерочки роблять що завжди ...
Ну - але можна зняти гарне відео поки все новеньке . Це буде як відео з весілля ...

Практика показывает, что и через 10 и через 15 лет обращают внимание. Но если сделать г0вно - то да, через 2-3 года привыкаешь и оно уже не так сильно бросается в глаза. Это ж любимая отмазка рукожопов - ничего, привыкните.
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 14 лип, 2020 11:05, всього редагувалось 2 разів.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 11:05

  rjkz написав:В связи с выше перечисленным, принято решение о перепрофилировании Эмпайр Стейт Билдинга из делового в жилое!

Ми схожу думку обговорювали пару днів тому на сусідній гілці. Навіть, Макс зробив підсумки:
  airmax78 написав:Вывод по сегодняшнему дню: офисные центры -всьо. Работать будем из таунхаосов.
Ипеня - плохо. Но таунхаус в ипенях - хорошо.

Лендлорди-візіонери :) лиш десь вожак чи вожачка загубились...
Востаннє редагувалось change_pm в Вів 14 лип, 2020 11:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 11:05

  Puente написав:Насправді це вже якийсь перфекціонізм ...
Практика показує , що через півроку максимум на дизайн увагу господарі не звертають , ну а за кілька років експлуатації дорослі і діти з цієї цукерочки роблять що завжди ...
Ну - але можна зняти гарне відео поки все новеньке . Це буде як відео з весілля ...

Не скажите, если ремонт вандалоусттойчивый, то дети его не убьют за несколько лет.

Например, межкомнатные двери, могут быть: картонные, из сосны, из ясеня, из дуба...
как думаете какие двери убьются раньше, а какие позже?
По фурнитуре, сантехнике, кухне, санузлам аналогично. :D
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 11:10

  _Mykola_ написав:
  Puente написав:Насправді це вже якийсь перфекціонізм ...
Практика показує , що через півроку максимум на дизайн увагу господарі не звертають , ну а за кілька років експлуатації дорослі і діти з цієї цукерочки роблять що завжди ...
Ну - але можна зняти гарне відео поки все новеньке . Це буде як відео з весілля ...

Не скажите, если ремонт вандалоусттойчивый, то дети его не убьют за несколько лет.

Например, межкомнатные двери, могут быть: картонные, из сосны, из ясеня, из дуба...
как думаете какие двери убьются раньше, а какие позже?
По фурнитуре, сантехнике, кухне, санузлам аналогично. :D

Да конечно. Тут не о чем спорить. В квартире, в которой сейчас живу - ремонту 18 лет. То, что сделано хорошо - плитка, сантехника, двери - если бы эту квартиру купил - не уверен что стал бы переделывать. То, что сделано хреново (свет, кухня, плинтуса) - все 8 лет, что тут живу - хочется вынести на помойку.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 14:52

  Puente написав:
  airmax78 написав:Как пример: у меня разбег по высоте проемов по квартире сейчас 1-1.5 см от будущего уровня чистового пола. Был - в районе 5 см. Размеры всех стен выдержаны до сантиметра. Какой результат был бы у рукожопов - хз.


Насправді це вже якийсь перфекціонізм ...
Практика показує , що через півроку максимум на дизайн увагу господарі не звертають , ну а за кілька років експлуатації дорослі і діти з цієї цукерочки роблять що завжди ...
Ну - але можна зняти гарне відео поки все новеньке . Це буде як відео з весілля ...

діти просадять підлогу на 4см? гагага
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 14:53

  change_pm написав:
  rjkz написав:В связи с выше перечисленным, принято решение о перепрофилировании Эмпайр Стейт Билдинга из делового в жилое!

Ми схожу думку обговорювали пару днів тому на сусідній гілці. Навіть, Макс зробив підсумки:
  airmax78 написав:Вывод по сегодняшнему дню: офисные центры -всьо. Работать будем из таунхаосов.
Ипеня - плохо. Но таунхаус в ипенях - хорошо.

Лендлорди-візіонери :) лиш десь вожак чи вожачка загубились...

займається літніми розвагами із кріпаками
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flyman
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