|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 14 лип, 2020 10:56
airmax78 написав:
Как пример: у меня разбег по высоте проемов по квартире сейчас 1-1.5 см от будущего уровня чистового пола. Был - в районе 5 см. Размеры всех стен выдержаны до сантиметра. Какой результат был бы у рукожопов - хз.
Насправді це вже якийсь перфекціонізм ...
Практика показує , що через півроку максимум на дизайн увагу господарі не звертають , ну а за кілька років експлуатації дорослі і діти з цієї цукерочки роблять що завжди ...
Ну - але можна зняти гарне відео поки все новеньке . Це буде як відео з весілля ...
-
Puente
-
-
- Повідомлень: 3316
- З нами з: 12.08.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 383 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 лип, 2020 11:04
Puente написав: airmax78 написав:
Как пример: у меня разбег по высоте проемов по квартире сейчас 1-1.5 см от будущего уровня чистового пола. Был - в районе 5 см. Размеры всех стен выдержаны до сантиметра. Какой результат был бы у рукожопов - хз.
Насправді це вже якийсь перфекціонізм ...
Практика показує , що через півроку максимум на дизайн увагу господарі не звертають , ну а за кілька років експлуатації дорослі і діти з цієї цукерочки роблять що завжди ...
Ну - але можна зняти гарне відео поки все новеньке . Це буде як відео з весілля ...
Практика показывает, что и через 10 и через 15 лет обращают внимание. Но если сделать г0вно - то да, через 2-3 года привыкаешь и оно уже не так сильно бросается в глаза. Это ж любимая отмазка рукожопов - ничего, привыкните.
Востаннє редагувалось airmax78
в Вів 14 лип, 2020 11:05, всього редагувалось 2 разів.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 35307
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 873 раз.
- Подякували: 4144 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 14 лип, 2020 11:05
rjkz написав:В связи с выше перечисленным, принято решение о перепрофилировании Эмпайр Стейт Билдинга из делового в жилое!
Ми схожу думку обговорювали пару днів тому на сусідній гілці. Навіть, Макс зробив підсумки:
airmax78 написав:
Вывод по сегодняшнему дню: офисные центры -всьо. Работать будем из таунхаосов.
Ипеня - плохо. Но таунхаус в ипенях - хорошо.
Лендлорди-візіонери
лиш десь вожак чи вожачка загубились...
Востаннє редагувалось change_pm
в Вів 14 лип, 2020 11:06, всього редагувалось 1 раз.
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 1609
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 349 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 лип, 2020 11:05
Puente написав:
Насправді це вже якийсь перфекціонізм ...
Практика показує , що через півроку максимум на дизайн увагу господарі не звертають , ну а за кілька років експлуатації дорослі і діти з цієї цукерочки роблять що завжди ...
Ну - але можна зняти гарне відео поки все новеньке . Це буде як відео з весілля ...
Не скажите, если ремонт вандалоусттойчивый, то дети его не убьют за несколько лет.
Например, межкомнатные двери, могут быть: картонные, из сосны, из ясеня, из дуба...
как думаете какие двери убьются раньше, а какие позже?
По фурнитуре, сантехнике, кухне, санузлам аналогично.
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 3828
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 537 раз.
- Подякували: 518 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 лип, 2020 11:10
_Mykola_ написав: Puente написав:
Насправді це вже якийсь перфекціонізм ...
Практика показує , що через півроку максимум на дизайн увагу господарі не звертають , ну а за кілька років експлуатації дорослі і діти з цієї цукерочки роблять що завжди ...
Ну - але можна зняти гарне відео поки все новеньке . Це буде як відео з весілля ...
Не скажите, если ремонт вандалоусттойчивый, то дети его не убьют за несколько лет.
Например, межкомнатные двери, могут быть: картонные, из сосны, из ясеня, из дуба...
как думаете какие двери убьются раньше, а какие позже?
По фурнитуре, сантехнике, кухне, санузлам аналогично.
Да конечно. Тут не о чем спорить. В квартире, в которой сейчас живу - ремонту 18 лет. То, что сделано хорошо - плитка, сантехника, двери - если бы эту квартиру купил - не уверен что стал бы переделывать. То, что сделано хреново (свет, кухня, плинтуса) - все 8 лет, что тут живу - хочется вынести на помойку.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 35307
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 873 раз.
- Подякували: 4144 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 14 лип, 2020 14:52
Puente написав: airmax78 написав:
Как пример: у меня разбег по высоте проемов по квартире сейчас 1-1.5 см от будущего уровня чистового пола. Был - в районе 5 см. Размеры всех стен выдержаны до сантиметра. Какой результат был бы у рукожопов - хз.
Насправді це вже якийсь перфекціонізм ...
Практика показує , що через півроку максимум на дизайн увагу господарі не звертають , ну а за кілька років експлуатації дорослі і діти з цієї цукерочки роблять що завжди ...
Ну - але можна зняти гарне відео поки все новеньке . Це буде як відео з весілля ...
діти просадять підлогу на 4см? гагага
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 20451
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1129 раз.
- Подякували: 1436 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 14 лип, 2020 14:53
change_pm написав: rjkz написав:В связи с выше перечисленным, принято решение о перепрофилировании Эмпайр Стейт Билдинга из делового в жилое!
Ми схожу думку обговорювали пару днів тому на сусідній гілці. Навіть, Макс зробив підсумки:
airmax78 написав:
Вывод по сегодняшнему дню: офисные центры -всьо. Работать будем из таунхаосов.
Ипеня - плохо. Но таунхаус в ипенях - хорошо.
Лендлорди-візіонери
лиш десь вожак чи вожачка загубились...
займається літніми розвагами із кріпаками
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 20451
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1129 раз.
- Подякували: 1436 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt
і 4 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|47552
|5567677
|
|
|466
|199050
|
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
|
|3
|19770
|
|