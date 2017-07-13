Додано: Вів 14 лип, 2020 19:07

change_pm написав: rjkz написав: В связи с выше перечисленным, принято решение о перепрофилировании Эмпайр Стейт Билдинга из делового в жилое!

Ми схожу думку обговорювали пару днів тому на сусідній гілці. Навіть, Макс зробив підсумки:

airmax78 написав: Вывод по сегодняшнему дню: офисные центры -всьо. Работать будем из таунхаосов.

Ипеня - плохо. Но таунхаус в ипенях - хорошо. Вывод по сегодняшнему дню: офисные центры -всьо. Работать будем из таунхаосов.Ипеня - плохо. Но таунхаус в ипенях - хорошо.

Лендлорди-візіонери лиш десь вожак чи вожачка загубились... Ми схожу думку обговорювали пару днів тому на сусідній гілці. Навіть, Макс зробив підсумки:Лендлорди-візіонерилиш десь вожак чи вожачка загубились...

Это уже не "думка" - это принятое решение. Источник - человек, который 20+ лет проработал в сфере управления эксплуатацией многоэтажных билдингов в НЙ. Бывший киевлянин. Что интересно - парк офисной недвижимости в Манхеттене - просто нереально огромный, ввиду того, что фактически это (была?) деловая столица мира, а жилья там ВСЕГДА был жуткий дефицит. В связи с чем, жилье в Бруклине, в районах с быстрым комьютом в Манхеттен стоило практически столько-же, сколько в Манхеттене. К примеру, если студия в хорошей локации МАнхеттена начиналась от 4 куе, то 15 минут на L трейне, попадая в Вильямсбург (северный Бруклин) имеешь 4 куе за 1 бедрум. И тут вываливается Эйрбиэнби на рынок долгосрока да еще и офисы под жилье пуляются. Как первый результат - пуп пупа мира 2 бедрум за 2400. Это рОкета? Скорее домкрат. Понятно, что такой пул единовременного выхода аренжного жилья обваливает рент, а за ним и цены продажи с некоторым лагом. Но американцы, в отличии от нас, гораздо трезвее принимают неприятные решения, потому как кризисы для них привычное явление. Поэтому, возможно, падение цен будет быстрей нашего. Интересно будет, если в падении НЙ обгонит Киев. Такое реально возможно.