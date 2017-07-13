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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1867186818691870
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 10:56

  airmax78 написав:Как пример: у меня разбег по высоте проемов по квартире сейчас 1-1.5 см от будущего уровня чистового пола. Был - в районе 5 см. Размеры всех стен выдержаны до сантиметра. Какой результат был бы у рукожопов - хз.


Насправді це вже якийсь перфекціонізм ...
Практика показує , що через півроку максимум на дизайн увагу господарі не звертають , ну а за кілька років експлуатації дорослі і діти з цієї цукерочки роблять що завжди ...
Ну - але можна зняти гарне відео поки все новеньке . Це буде як відео з весілля ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 11:04

  Puente написав:
  airmax78 написав:Как пример: у меня разбег по высоте проемов по квартире сейчас 1-1.5 см от будущего уровня чистового пола. Был - в районе 5 см. Размеры всех стен выдержаны до сантиметра. Какой результат был бы у рукожопов - хз.


Насправді це вже якийсь перфекціонізм ...
Практика показує , що через півроку максимум на дизайн увагу господарі не звертають , ну а за кілька років експлуатації дорослі і діти з цієї цукерочки роблять що завжди ...
Ну - але можна зняти гарне відео поки все новеньке . Це буде як відео з весілля ...

Практика показывает, что и через 10 и через 15 лет обращают внимание. Но если сделать г0вно - то да, через 2-3 года привыкаешь и оно уже не так сильно бросается в глаза. Это ж любимая отмазка рукожопов - ничего, привыкните.
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 14 лип, 2020 11:05, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 11:05

  rjkz написав:В связи с выше перечисленным, принято решение о перепрофилировании Эмпайр Стейт Билдинга из делового в жилое!

Ми схожу думку обговорювали пару днів тому на сусідній гілці. Навіть, Макс зробив підсумки:
  airmax78 написав:Вывод по сегодняшнему дню: офисные центры -всьо. Работать будем из таунхаосов.
Ипеня - плохо. Но таунхаус в ипенях - хорошо.

Лендлорди-візіонери :) лиш десь вожак чи вожачка загубились...
Востаннє редагувалось change_pm в Вів 14 лип, 2020 11:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 11:05

  Puente написав:Насправді це вже якийсь перфекціонізм ...
Практика показує , що через півроку максимум на дизайн увагу господарі не звертають , ну а за кілька років експлуатації дорослі і діти з цієї цукерочки роблять що завжди ...
Ну - але можна зняти гарне відео поки все новеньке . Це буде як відео з весілля ...

Не скажите, если ремонт вандалоусттойчивый, то дети его не убьют за несколько лет.

Например, межкомнатные двери, могут быть: картонные, из сосны, из ясеня, из дуба...
как думаете какие двери убьются раньше, а какие позже?
По фурнитуре, сантехнике, кухне, санузлам аналогично. :D
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 11:10

  _Mykola_ написав:
  Puente написав:Насправді це вже якийсь перфекціонізм ...
Практика показує , що через півроку максимум на дизайн увагу господарі не звертають , ну а за кілька років експлуатації дорослі і діти з цієї цукерочки роблять що завжди ...
Ну - але можна зняти гарне відео поки все новеньке . Це буде як відео з весілля ...

Не скажите, если ремонт вандалоусттойчивый, то дети его не убьют за несколько лет.

Например, межкомнатные двери, могут быть: картонные, из сосны, из ясеня, из дуба...
как думаете какие двери убьются раньше, а какие позже?
По фурнитуре, сантехнике, кухне, санузлам аналогично. :D

Да конечно. Тут не о чем спорить. В квартире, в которой сейчас живу - ремонту 18 лет. То, что сделано хорошо - плитка, сантехника, двери - если бы эту квартиру купил - не уверен что стал бы переделывать. То, что сделано хреново (свет, кухня, плинтуса) - все 8 лет, что тут живу - хочется вынести на помойку.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 14:52

  Puente написав:
  airmax78 написав:Как пример: у меня разбег по высоте проемов по квартире сейчас 1-1.5 см от будущего уровня чистового пола. Был - в районе 5 см. Размеры всех стен выдержаны до сантиметра. Какой результат был бы у рукожопов - хз.


Насправді це вже якийсь перфекціонізм ...
Практика показує , що через півроку максимум на дизайн увагу господарі не звертають , ну а за кілька років експлуатації дорослі і діти з цієї цукерочки роблять що завжди ...
Ну - але можна зняти гарне відео поки все новеньке . Це буде як відео з весілля ...

діти просадять підлогу на 4см? гагага
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 14:53

  change_pm написав:
  rjkz написав:В связи с выше перечисленным, принято решение о перепрофилировании Эмпайр Стейт Билдинга из делового в жилое!

Ми схожу думку обговорювали пару днів тому на сусідній гілці. Навіть, Макс зробив підсумки:
  airmax78 написав:Вывод по сегодняшнему дню: офисные центры -всьо. Работать будем из таунхаосов.
Ипеня - плохо. Но таунхаус в ипенях - хорошо.

Лендлорди-візіонери :) лиш десь вожак чи вожачка загубились...

займається літніми розвагами із кріпаками
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 19:07

  change_pm написав:
  rjkz написав:В связи с выше перечисленным, принято решение о перепрофилировании Эмпайр Стейт Билдинга из делового в жилое!

Ми схожу думку обговорювали пару днів тому на сусідній гілці. Навіть, Макс зробив підсумки:
  airmax78 написав:Вывод по сегодняшнему дню: офисные центры -всьо. Работать будем из таунхаосов.
Ипеня - плохо. Но таунхаус в ипенях - хорошо.

Лендлорди-візіонери :) лиш десь вожак чи вожачка загубились...


Это уже не "думка" - это принятое решение. Источник - человек, который 20+ лет проработал в сфере управления эксплуатацией многоэтажных билдингов в НЙ. Бывший киевлянин. Что интересно - парк офисной недвижимости в Манхеттене - просто нереально огромный, ввиду того, что фактически это (была?) деловая столица мира, а жилья там ВСЕГДА был жуткий дефицит. В связи с чем, жилье в Бруклине, в районах с быстрым комьютом в Манхеттен стоило практически столько-же, сколько в Манхеттене. К примеру, если студия в хорошей локации МАнхеттена начиналась от 4 куе, то 15 минут на L трейне, попадая в Вильямсбург (северный Бруклин) имеешь 4 куе за 1 бедрум. И тут вываливается Эйрбиэнби на рынок долгосрока да еще и офисы под жилье пуляются. Как первый результат - пуп пупа мира 2 бедрум за 2400. Это рОкета? Скорее домкрат. Понятно, что такой пул единовременного выхода аренжного жилья обваливает рент, а за ним и цены продажи с некоторым лагом. Но американцы, в отличии от нас, гораздо трезвее принимают неприятные решения, потому как кризисы для них привычное явление. Поэтому, возможно, падение цен будет быстрей нашего. Интересно будет, если в падении НЙ обгонит Киев. Такое реально возможно.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 20:59

Декілька днів тому здав 1-кім. хрущик на Лук"янівці після майже трьохмісячного карантинного (плюс мої природні лінощі) простою. Ставка на 20% нижче доковідної. Попит не вивчав, інфу на ОЛХ не викладав, ціну рієлтору, який якраз продзвонював свою клієнтську базу, назвав навмання, за власним відчуттям ринкової кон"юнктури. Карантин + перша декада липня означає, що сподіватися на високий попит є марною справою. На живця у вигляді 8 т.грн одразу "клюноло" двоє бажаючих. Першою на перегляд добігла молода сімейна пара. Після двохвилинного огляду житла вивалила на стіл усю договірну+заставну суму, явно небажаючи від мене негативного рішення. Люди інтелігентських професій, нехай живуть щасливо. Тепер у роботі усі три квартири - час гріти черево у Гідропарку, а восени - до Туреччини-Єгипту. Знайомі із сім"ями днями вперше за два десятиліття чкурнули автівками до кирилівок-заток, побоюючись закордонних турів. Я ж ці "курорти" фінансово не тягну. ) Усім колегам-лордам успіхів у бізнесі та приємних вражень під час літнього відпускного періоду.
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 00:05

  _Mykola_ написав:
  Puente написав:Насправді це вже якийсь перфекціонізм ...
Практика показує , що через півроку максимум на дизайн увагу господарі не звертають , ну а за кілька років експлуатації дорослі і діти з цієї цукерочки роблять що завжди ...
Ну - але можна зняти гарне відео поки все новеньке . Це буде як відео з весілля ...

Не скажите, если ремонт вандалоусттойчивый, то дети его не убьют за несколько лет.

Например, межкомнатные двери, могут быть: картонные, из сосны, из ясеня, из дуба...
как думаете какие двери убьются раньше, а какие позже?
По фурнитуре, сантехнике, кухне, санузлам аналогично. :D

Детям с фломастерами все равно какие обои, кошке с когтями наплевать на то, какая обивка дивана, щенок с одинаковым удовольствием может грызть торец хоть дубовой, хоть сосновой двери, бабка с деменцией напрудит в любой матрас.
Вандалоустойчивый ремонт - это фантастика. Вандалы на то и вандалы, чтобы множить на ноль все ваши усилия)))
antey1969
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