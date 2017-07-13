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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 15 лип, 2020 02:51
antey1969 написав:
Детям с фломастерами все равно какие обои, кошке с когтями наплевать на то, какая обивка дивана, щенок с одинаковым удовольствием может грызть торец хоть дубовой, хоть сосновой двери, бабка с деменцией напрудит в любой матрас.
Вандалоустойчивый ремонт - это фантастика. Вандалы на то и вандалы, чтобы множить на ноль все ваши усилия)))
не скажите-есть материалы весьма устойчивые, но не обязательно они стоят денег.
пример первый- дивану 13-15 лет и а-ля икеевские кресла, заказанные парой лет позже в той же однотонной ткани типа букле- кошки точили когти, но ничего так и не вытащили, ни единой петли.
второй- стулья новый стиль, кожзам на сидушках- 9 лет жили сами, и уже 4 года квартиранты- кожзам как новый, и тоже стулья из кожзама, которые бывшая купила себе домой только 4 года назад- кожзам порепался не только на сидушке, но и на спинках чуть более, чем совсем.
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Додано: Сер 15 лип, 2020 08:19
antonivs3 написав: antey1969 написав:
Детям с фломастерами все равно какие обои, кошке с когтями наплевать на то, какая обивка дивана, щенок с одинаковым удовольствием может грызть торец хоть дубовой, хоть сосновой двери, бабка с деменцией напрудит в любой матрас.
Вандалоустойчивый ремонт - это фантастика. Вандалы на то и вандалы, чтобы множить на ноль все ваши усилия)))
не скажите-есть материалы весьма устойчивые, но не обязательно они стоят денег.
пример первый- дивану 13-15 лет и а-ля икеевские кресла, заказанные парой лет позже в той же однотонной ткани типа букле- кошки точили когти, но ничего так и не вытащили, ни единой петли.
второй- стулья новый стиль, кожзам на сидушках- 9 лет жили сами, и уже 4 года квартиранты- кожзам как новый, и тоже стулья из кожзама, которые бывшая купила себе
домой только 4 года назад- кожзам порепался не только на сидушке, но и на спинках чуть более, чем совсем.
давно розвелись?
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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2
Додано: Сер 15 лип, 2020 09:18
antey1969 написав:
..
Вандалоустойчивый ремонт - это фантастика. ..
керамогранитная плитка по всему доступному врагу периметру имхо спасет
)
"Чтобы каждый год не сдавать деньги на линолеум, родительский комитет 5-го "А" принял решение заасфальтировать класс"
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1
Додано: Сер 15 лип, 2020 09:21
flyman де-юре тикы що, а де-факто десь на этапи отрымання права власности на цокаль)
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antonivs3
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Додано: Сер 15 лип, 2020 09:23
sequence написав: antey1969 написав:
..
Вандалоустойчивый ремонт - это фантастика. ..
керамогранитная плитка по всему доступному врагу периметру имхо спасет
)
"Чтобы каждый год не сдавать деньги на линолеум, родительский комитет 5-го "А" принял решение заасфальтировать класс"
примут действующие, как в Мск и цивилизованных образованиях, законы, защищающие интересы соседей по многоквартирному дому, и будете застилать свой керамогранит и 34й ламинат линолеумом))
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Додано: Сер 15 лип, 2020 10:26
flyman написав:
давно розвелись?
antonivs3 написав:flyman
де-юре тикы що, а де-факто десь на этапи отрымання права власности на цокаль)
флай, тепер твоя черга розказати всьому форуму, коли у тебе таке сталося...
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Додано: Сер 15 лип, 2020 10:29
sequence написав:
керамогранитная плитка по всему доступному врагу периметру имхо спасет
antey1969 написав:
..
Вандалоустойчивый ремонт - это фантастика. ..
)
"Чтобы каждый год не сдавать деньги на линолеум, родительский комитет 5-го "А" принял решение заасфальтировать класс"
До речі згоден! Тільки треба вибрати варіант, щоб він років 10-20 був актуальним. І взяти пару м2 про запас.
зі. По грошам виходить як середнього класу ламінат, чи інша фігня.
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Додано: Сер 15 лип, 2020 10:33
airmax78 написав: Puente написав: airmax78 написав:
Как пример: у меня разбег по высоте проемов по квартире сейчас 1-1.5 см от будущего уровня чистового пола. Был - в районе 5 см. Размеры всех стен выдержаны до сантиметра. Какой результат был бы у рукожопов - хз.
Насправді це вже якийсь перфекціонізм ...
Практика показує , що через півроку максимум на дизайн увагу господарі не звертають , ну а за кілька років експлуатації дорослі і діти з цієї цукерочки роблять що завжди ...
Ну - але можна зняти гарне відео поки все новеньке . Це буде як відео з весілля ...
Практика показывает, что и через 10 и через 15 лет обращают внимание. Но если сделать г0вно - то да, через 2-3 года привыкаешь и оно уже не так сильно бросается в глаза. Это ж любимая отмазка рукожопов - ничего, привыкните.
Я недавно зрозумів чому людей, які проживають у хрущах та чешках, не цікавить вид з вікна.
Відповідь виявилася дуже простою - вікна такого розміру, що в них нічого не видно.
Теж саме і з оздобленням та меблями, мопами
Всім процвітання!
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