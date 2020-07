Додано: Сер 15 лип, 2020 11:38

Первый написав: Я недавно зрозумів чому людей, які проживають у хрущах та чешках, не цікавить вид з вікна.

Відповідь виявилася дуже простою - вікна такого розміру, що в них нічого не видно.



Теж саме і з оздобленням та меблями, мопами Я недавно зрозумів чому людей, які проживають у хрущах та чешках, не цікавить вид з вікна.Відповідь виявилася дуже простою - вікна такого розміру, що в них нічого не видно.Теж саме і з оздобленням та меблями, мопами

скажите - а кто покупает все эти НЕвидовые квартиры с панорамными окнами с видом в стену, или в трусы соседей, коих подавляющее большинство?

как их понять, объясните?

или все же цена и мопы решают? скажите - а кто покупает все эти НЕвидовые квартиры с панорамными окнами с видом в стену, или в трусы соседей, коихбольшинство?как их понять, объясните?или все же цена и мопы решают?

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.