Додано: Сер 15 лип, 2020 02:51

antey1969 написав: Детям с фломастерами все равно какие обои, кошке с когтями наплевать на то, какая обивка дивана, щенок с одинаковым удовольствием может грызть торец хоть дубовой, хоть сосновой двери, бабка с деменцией напрудит в любой матрас.

Вандалоустойчивый ремонт - это фантастика. Вандалы на то и вандалы, чтобы множить на ноль все ваши усилия))) Детям с фломастерами все равно какие обои, кошке с когтями наплевать на то, какая обивка дивана, щенок с одинаковым удовольствием может грызть торец хоть дубовой, хоть сосновой двери, бабка с деменцией напрудит в любой матрас.Вандалоустойчивый ремонт - это фантастика. Вандалы на то и вандалы, чтобы множить на ноль все ваши усилия)))

не скажите-есть материалы весьма устойчивые, но не обязательно они стоят денег.пример первый- дивану 13-15 лет и а-ля икеевские кресла, заказанные парой лет позже в той же однотонной ткани типа букле- кошки точили когти, но ничего так и не вытащили, ни единой петли.второй- стулья новый стиль, кожзам на сидушках- 9 лет жили сами, и уже 4 года квартиранты- кожзам как новый, и тоже стулья из кожзама, которые бывшая купила себе домой только 4 года назад- кожзам порепался не только на сидушке, но и на спинках чуть более, чем совсем.