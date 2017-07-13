kingkongovets написав:
скажите - а кто покупает все эти НЕвидовые квартиры с панорамными окнами с видом в стену, или в трусы соседей, коих подавляющее большинство?
как их понять, объясните?
или все же цена и мопы решают?
Хз чому купляють. Я не можу пояснити те чого не знаю і те зо не роблю.
З власних спостережень можу сказати, що в одному з отстойних і жахливих будинків з мопами в квартирах на рівні 3 поверху з видом в сусідні труси знаходяться офіси.
Про наявність Офісів в квартирах без виду в труси, Я в цьому конкретному будинку не чув. Але в оголошеннях про оренду квартир є інформація а-ля потрясающий вид на центр.
Щодо питання виду і відповіді чому більшість це не цікавить. І це доведено багатьма опитуваннями на форумі.
Що можна побачити в цю бійницю крім рами?