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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1869187018711872
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 13:23

  kingkongovets написав:
  Первый написав:Я недавно зрозумів чому людей, які проживають у хрущах та чешках, не цікавить вид з вікна.
Відповідь виявилася дуже простою - вікна такого розміру, що в них нічого не видно.

Теж саме і з оздобленням та меблями, мопами

скажите - а кто покупает все эти НЕвидовые квартиры с панорамными окнами с видом в стену, или в трусы соседей, коих подавляющее большинство?
как их понять, объясните?
или все же цена и мопы решают?


Хз чому купляють. Я не можу пояснити те чого не знаю і те зо не роблю.

З власних спостережень можу сказати, що в одному з отстойних і жахливих будинків з мопами в квартирах на рівні 3 поверху з видом в сусідні труси знаходяться офіси.

Про наявність Офісів в квартирах без виду в труси, Я в цьому конкретному будинку не чув. Але в оголошеннях про оренду квартир є інформація а-ля потрясающий вид на центр.

Щодо питання виду і відповіді чому більшість це не цікавить. І це доведено багатьма опитуваннями на форумі.
Що можна побачити в цю бійницю крім рами?

Зображення
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 14:51

  kingkongovets написав:
  Первый написав:Я недавно зрозумів чому людей, які проживають у хрущах та чешках, не цікавить вид з вікна.
Відповідь виявилася дуже простою - вікна такого розміру, що в них нічого не видно.

Теж саме і з оздобленням та меблями, мопами

скажите - а кто покупает все эти НЕвидовые квартиры с панорамными окнами с видом в стену, или в трусы соседей, коих подавляющее большинство?
как их понять, объясните?
или все же цена и мопы решают?

Есть люди, которых вообще не интересует вид из окна. Например, я. Я смотрю в окно только в одном случае - если внизу раздался звук автосигнализации, который похож на мой.
Окно нужно, чтоб через него дневной свет попадал и для проветривания. :) Обе эти функции хорошо работают при любом виде из окна. :)
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 15:52

  Первый написав:..
Що можна побачити в цю бійницю крім рами?
..
чудесный вид на бульвар в панорамные окна мне принес только ночной шум авто летом и гавканье ночных собачников.
на*** эти виды - самое лучшее, это вид на кладбище, где всегда все тихо
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 16:09

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Мы можем озвучивать свои личные предпочтения, но рынок с помощью цены все расставляет на свои места.
airmax78
 
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