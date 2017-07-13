Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Первый написав:Я недавно зрозумів чому людей, які проживають у хрущах та чешках, не цікавить вид з вікна. Відповідь виявилася дуже простою - вікна такого розміру, що в них нічого не видно.
Теж саме і з оздобленням та меблями, мопами
скажите - а кто покупает все эти НЕвидовые квартиры с панорамными окнами с видом в стену, или в трусы соседей, коих подавляющее большинство? как их понять, объясните? или все же цена и мопы решают?
Есть люди, которых вообще не интересует вид из окна. Например, я. Я смотрю в окно только в одном случае - если внизу раздался звук автосигнализации, который похож на мой. Окно нужно, чтоб через него дневной свет попадал и для проветривания. Обе эти функции хорошо работают при любом виде из окна.