Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 15 лип, 2020 13:23
kingkongovets написав: Первый написав:
Я недавно зрозумів чому людей, які проживають у хрущах та чешках, не цікавить вид з вікна.
Відповідь виявилася дуже простою - вікна такого розміру, що в них нічого не видно.
Теж саме і з оздобленням та меблями, мопами
скажите - а кто покупает все эти НЕвидовые квартиры с панорамными окнами с видом в стену, или в трусы соседей, коих
подавляющее
большинство?
как их понять, объясните?
или все же цена и мопы решают?
Хз чому купляють. Я не можу пояснити те чого не знаю і те зо не роблю.
З власних спостережень можу сказати, що в одному з отстойних і жахливих будинків з мопами в квартирах на рівні 3 поверху з видом в сусідні труси знаходяться офіси.
Про наявність Офісів в квартирах без виду в труси, Я в цьому конкретному будинку не чув. Але в оголошеннях про оренду квартир є інформація а-ля потрясающий вид на центр.
Щодо питання виду і відповіді чому більшість це не цікавить. І це доведено багатьма опитуваннями на форумі.
Що можна побачити в цю бійницю крім рами?
Всім процвітання!
Первый
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Додано: Сер 15 лип, 2020 14:51
kingkongovets написав: Первый написав:
Я недавно зрозумів чому людей, які проживають у хрущах та чешках, не цікавить вид з вікна.
Відповідь виявилася дуже простою - вікна такого розміру, що в них нічого не видно.
Теж саме і з оздобленням та меблями, мопами
скажите - а кто покупает все эти НЕвидовые квартиры с панорамными окнами с видом в стену, или в трусы соседей, коих
подавляющее
большинство?
как их понять, объясните?
или все же цена и мопы решают?
Есть люди, которых вообще не интересует вид из окна. Например, я. Я смотрю в окно только в одном случае - если внизу раздался звук автосигнализации, который похож на мой.
Окно нужно, чтоб через него дневной свет попадал и для проветривания.
Обе эти функции хорошо работают при любом виде из окна.
Damien
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Додано: Сер 15 лип, 2020 15:52
Первый написав:
..
Що можна побачити в цю бійницю крім рами?
..
чудесный вид на бульвар в панорамные окна мне принес только ночной шум авто летом и гавканье ночных собачников.
на*** эти виды - самое лучшее, это вид на кладбище, где всегда все тихо
sequence
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Додано: Сер 15 лип, 2020 16:09
Мы можем озвучивать свои личные предпочтения, но рынок с помощью цены все расставляет на свои места.
airmax78
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Додано: Сер 15 лип, 2020 22:28
Damien написав:
Я смотрю в окно только в одном случае - если внизу раздался звук автосигнализации, который похож на мой.
согласен, обидно будет если ласточку со свежепоменяной цепью ГРМ угонят)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 15 лип, 2020 22:38
change_pm написав: flyman написав:
давно розвелись?
antonivs3 написав: flyman
де-юре тикы що, а де-факто десь на этапи отрымання права власности на цокаль)
флай, тепер твоя черга розказати всьому форуму, коли у тебе таке сталося...
та що розказувать, три коханки, одна в Польщі на полуницях, друга в Тернополі, третя в Бучі, от лишається після всього того 100у.е. на мівіну і 6 квт. е.е.
Добре хоть, що коронобєсіє в Березані не застало.
РМ, а що там в Дубаї біда-біда, що так інтересуєшся?
Так в Манчєстер прокинся кабанчиком по пабам.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Додано: Сер 15 лип, 2020 22:43
Бедные украинские женщины... Сердце кровью обливается.
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