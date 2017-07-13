Додано: Чет 16 лип, 2020 07:29

Первый написав: kingkongovets написав: Первый написав: Я недавно зрозумів чому людей, які проживають у хрущах та чешках, не цікавить вид з вікна.

Відповідь виявилася дуже простою - вікна такого розміру, що в них нічого не видно.



Теж саме і з оздобленням та меблями, мопами Відповідь виявилася дуже простою - вікна такого розміру, що в них нічого не видно.Теж саме і з оздобленням та меблями, мопами

скажите - а кто покупает все эти НЕвидовые квартиры с панорамными окнами с видом в стену, или в трусы соседей, коих подавляющее большинство?

как их понять, объясните?

или все же цена и мопы решают? скажите - а кто покупает все эти НЕвидовые квартиры с панорамными окнами с видом в стену, или в трусы соседей, коихбольшинство?как их понять, объясните?или все же цена и мопы решают?



Хз чому купляють. Я не можу пояснити те чого не знаю і те зо не роблю.



З власних спостережень можу сказати, що в одному з отстойних і жахливих будинків з мопами в квартирах на рівні 3 поверху з видом в сусідні труси знаходяться офіси.



Про наявність Офісів в квартирах без виду в труси, Я в цьому конкретному будинку не чув. Але в оголошеннях про оренду квартир є інформація а-ля потрясающий вид на центр. Хз чому купляють.З власних спостережень можу сказати, що в одному з отстойних і жахливих будинків з мопами в квартирах на рівні 3 поверху з видом в сусідні труси знаходяться офіси.Про наявність Офісів в квартирах без виду в труси, Я в цьому конкретному будинку не чув. Але в оголошеннях про оренду квартир є інформація а-ля потрясающий вид на центр.

странно - тут мы играем, а тут рыбу заворачиваем, ощущаю некий диссонанс и несоответствие, ну то такея думал вы все про жахлыви дома з модными мопами знаете - оказывается нет(а вот мне все же интересно, зачем люди покупают квартиры с панорамными окнами в фк2, тт, метрополе и прочих бф где окна выходят в окна соседей наэтаже?чем им там в оп по ушам ездят? какие аргументы используют? ведь повторюсь - таких квартир подавляющее большинство на самом деленеужели там везде офисы?зы: знакомые, живущие в фк2 жалуются, что слышат звук сливаемой воды в квартирах дома напротив - это по поводу так милых сердцу айрмакса "европейских" дворов рыбальского в том числепро то, как там все прячутся за шторами от соседей даже лень говоритьзато панорамные окна - ну да, ну даззы: кстати по поводу "потрясающих видов" - да, ими можно поначалу пугать понаехавших фитоняш и провинциальных нуворишей, но на деле вся эта статичная эпичность быстро приедается и хочется видеть людей и какое то движение