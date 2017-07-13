Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:Я недавно зрозумів чому людей, які проживають у хрущах та чешках, не цікавить вид з вікна. Відповідь виявилася дуже простою - вікна такого розміру, що в них нічого не видно.
Теж саме і з оздобленням та меблями, мопами
скажите - а кто покупает все эти НЕвидовые квартиры с панорамными окнами с видом в стену, или в трусы соседей, коих подавляющее большинство? как их понять, объясните? или все же цена и мопы решают?
Есть люди, которых вообще не интересует вид из окна. Например, я. Я смотрю в окно только в одном случае - если внизу раздался звук автосигнализации, который похож на мой. Окно нужно, чтоб через него дневной свет попадал и для проветривания. Обе эти функции хорошо работают при любом виде из окна.
Первый написав:Я недавно зрозумів чому людей, які проживають у хрущах та чешках, не цікавить вид з вікна. Відповідь виявилася дуже простою - вікна такого розміру, що в них нічого не видно.
Теж саме і з оздобленням та меблями, мопами
скажите - а кто покупает все эти НЕвидовые квартиры с панорамными окнами с видом в стену, или в трусы соседей, коих подавляющее большинство? как их понять, объясните? или все же цена и мопы решают?
Хз чому купляють. Я не можу пояснити те чого не знаю і те зо не роблю.
З власних спостережень можу сказати, що в одному з отстойних і жахливих будинків з мопами в квартирах на рівні 3 поверху з видом в сусідні труси знаходяться офіси.
Про наявність Офісів в квартирах без виду в труси, Я в цьому конкретному будинку не чув. Але в оголошеннях про оренду квартир є інформація а-ля потрясающий вид на центр.
странно - тут мы играем, а тут рыбу заворачиваем, ощущаю некий диссонанс и несоответствие, ну то таке я думал вы все про жахлыви дома з модными мопами знаете - оказывается нет( а вот мне все же интересно, зачем люди покупают квартиры с панорамными окнами в фк2, тт, метрополе и прочих бф где окна выходят в окна соседей на любом этаже? чем им там в оп по ушам ездят? какие аргументы используют? ведь повторюсь - таких квартир подавляющее большинство на самом деле неужели там везде офисы?
зы: знакомые, живущие в фк2 жалуются, что слышат звук сливаемой воды в квартирах дома напротив - это по поводу так милых сердцу айрмакса "европейских" дворов рыбальского в том числе про то, как там все прячутся за шторами от соседей даже лень говорить зато панорамные окна - ну да, ну да
ззы: кстати по поводу "потрясающих видов" - да, ими можно поначалу пугать понаехавших фитоняш и провинциальных нуворишей, но на деле вся эта статичная эпичность быстро приедается и хочется видеть людей и какое то движение
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.