Додано: Чет 16 лип, 2020 07:29

Первый написав: kingkongovets написав: Первый написав: Я недавно зрозумів чому людей, які проживають у хрущах та чешках, не цікавить вид з вікна.

Відповідь виявилася дуже простою - вікна такого розміру, що в них нічого не видно.



скажите - а кто покупает все эти НЕвидовые квартиры с панорамными окнами с видом в стену, или в трусы соседей, коих подавляющее большинство?

как их понять, объясните?

Хз чому купляють. Я не можу пояснити те чого не знаю і те зо не роблю.



З власних спостережень можу сказати, що в одному з отстойних і жахливих будинків з мопами в квартирах на рівні 3 поверху з видом в сусідні труси знаходяться офіси.



странно - тут мы играем, а тут рыбу заворачиваем, ощущаю некий диссонанс и несоответствие, ну то таке

я думал вы все про жахлыви дома з модными мопами знаете - оказывается нет(

а вот мне все же интересно, зачем люди покупают квартиры с панорамными окнами в тт, метрополе и прочих бф где окна выходят в окна соседей на любом этаже?

чем им там в оп по ушам ездят? какие аргументы используют? ведь повторюсь - таких квартир подавляющее большинство на самом деле

неужели там везде офисы?



зы: знакомые, живущие в фк2 жалуются, что слышат звук сливаемой воды в квартирах дома напротив - это по поводу так милых сердцу айрмакса "европейских" дворов рыбальского в том числе

про то, как там все прячутся за шторами от соседей даже лень говорить

зато панорамные окна - ну да, ну да



ззы: кстати по поводу "потрясающих видов" - да, ими можно поначалу пугать понаехавших фитоняш и провинциальных нуворишей, но на деле вся эта статичная эпичность быстро приедается и хочется видеть людей и какое то движение

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.