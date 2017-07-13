Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:Я недавно зрозумів чому людей, які проживають у хрущах та чешках, не цікавить вид з вікна. Відповідь виявилася дуже простою - вікна такого розміру, що в них нічого не видно.
Теж саме і з оздобленням та меблями, мопами
скажите - а кто покупает все эти НЕвидовые квартиры с панорамными окнами с видом в стену, или в трусы соседей, коих подавляющее большинство? как их понять, объясните? или все же цена и мопы решают?
Есть люди, которых вообще не интересует вид из окна. Например, я. Я смотрю в окно только в одном случае - если внизу раздался звук автосигнализации, который похож на мой. Окно нужно, чтоб через него дневной свет попадал и для проветривания. Обе эти функции хорошо работают при любом виде из окна.
Первый написав:Я недавно зрозумів чому людей, які проживають у хрущах та чешках, не цікавить вид з вікна. Відповідь виявилася дуже простою - вікна такого розміру, що в них нічого не видно.
Теж саме і з оздобленням та меблями, мопами
скажите - а кто покупает все эти НЕвидовые квартиры с панорамными окнами с видом в стену, или в трусы соседей, коих подавляющее большинство? как их понять, объясните? или все же цена и мопы решают?
Хз чому купляють. Я не можу пояснити те чого не знаю і те зо не роблю.
З власних спостережень можу сказати, що в одному з отстойних і жахливих будинків з мопами в квартирах на рівні 3 поверху з видом в сусідні труси знаходяться офіси.
Про наявність Офісів в квартирах без виду в труси, Я в цьому конкретному будинку не чув. Але в оголошеннях про оренду квартир є інформація а-ля потрясающий вид на центр.
странно - тут мы играем, а тут рыбу заворачиваем, ощущаю некий диссонанс и несоответствие, ну то таке я думал вы все про жахлыви дома з модными мопами знаете - оказывается нет( а вот мне все же интересно, зачем люди покупают квартиры с панорамными окнами в тт, метрополе и прочих бф где окна выходят в окна соседей на любом этаже? чем им там в оп по ушам ездят? какие аргументы используют? ведь повторюсь - таких квартир подавляющее большинство на самом деле неужели там везде офисы?
зы: знакомые, живущие в фк2 жалуются, что слышат звук сливаемой воды в квартирах дома напротив - это по поводу так милых сердцу айрмакса "европейских" дворов рыбальского в том числе про то, как там все прячутся за шторами от соседей даже лень говорить зато панорамные окна - ну да, ну да
ззы: кстати по поводу "потрясающих видов" - да, ими можно поначалу пугать понаехавших фитоняш и провинциальных нуворишей, но на деле вся эта статичная эпичность быстро приедается и хочется видеть людей и какое то движение рынок конечно все расставляет по местам, но так ли нужно слепо следовать задаваемым им трендам? ведь у каждого свои индивидуальные предпочтения, может все же не стоит тупо стричь всех под одну гребенку?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
airmax78 написав:kingkongovets ну вам не угодишь. Вид на красивый двор с ландшафтным дизайном в Рыбальском - фу-фу. Вид окна-в-окна - зло, но и панорамный вид на Киев - тоже не нужен - пустая переплата.
ну а вы шо, думали шо вы тут главный перфекционист и капризуля, а остальные "шо сгреб, то и съёп"?) вы сейчас проходите то, шо многие прошли и не по одному разу давным-давно и сделали выводы меньше поучайте, имея лишь теоретические познания о предмете - меньше вас будут подкалывать - очередной добрый совет
зы: про "красивый двор" рыбальского - реально доставило, бгг
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.