RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1869187018711872
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 13:23

  kingkongovets написав:
  Первый написав:Я недавно зрозумів чому людей, які проживають у хрущах та чешках, не цікавить вид з вікна.
Відповідь виявилася дуже простою - вікна такого розміру, що в них нічого не видно.

Теж саме і з оздобленням та меблями, мопами

скажите - а кто покупает все эти НЕвидовые квартиры с панорамными окнами с видом в стену, или в трусы соседей, коих подавляющее большинство?
как их понять, объясните?
или все же цена и мопы решают?


Хз чому купляють. Я не можу пояснити те чого не знаю і те зо не роблю.

З власних спостережень можу сказати, що в одному з отстойних і жахливих будинків з мопами в квартирах на рівні 3 поверху з видом в сусідні труси знаходяться офіси.

Про наявність Офісів в квартирах без виду в труси, Я в цьому конкретному будинку не чув. Але в оголошеннях про оренду квартир є інформація а-ля потрясающий вид на центр.

Щодо питання виду і відповіді чому більшість це не цікавить. І це доведено багатьма опитуваннями на форумі.
Що можна побачити в цю бійницю крім рами?

Зображення
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 15543
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 2063 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 14:51

  kingkongovets написав:
  Первый написав:Я недавно зрозумів чому людей, які проживають у хрущах та чешках, не цікавить вид з вікна.
Відповідь виявилася дуже простою - вікна такого розміру, що в них нічого не видно.

Теж саме і з оздобленням та меблями, мопами

скажите - а кто покупает все эти НЕвидовые квартиры с панорамными окнами с видом в стену, или в трусы соседей, коих подавляющее большинство?
как их понять, объясните?
или все же цена и мопы решают?

Есть люди, которых вообще не интересует вид из окна. Например, я. Я смотрю в окно только в одном случае - если внизу раздался звук автосигнализации, который похож на мой.
Окно нужно, чтоб через него дневной свет попадал и для проветривания. :) Обе эти функции хорошо работают при любом виде из окна. :)
Damien
 
Повідомлень: 84
З нами з: 28.04.20
Подякував: 39 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 15:52

  Первый написав:..
Що можна побачити в цю бійницю крім рами?
..
чудесный вид на бульвар в панорамные окна мне принес только ночной шум авто летом и гавканье ночных собачников.
на*** эти виды - самое лучшее, это вид на кладбище, где всегда все тихо
sequence
 
Повідомлень: 3705
З нами з: 29.12.15
Подякував: 498 раз.
Подякували: 898 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 16:09

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Мы можем озвучивать свои личные предпочтения, но рынок с помощью цены все расставляет на свои места.
airmax78
 
Повідомлень: 35343
З нами з: 25.10.12
Подякував: 873 раз.
Подякували: 4146 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 22:28

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Damien написав:Я смотрю в окно только в одном случае - если внизу раздался звук автосигнализации, который похож на мой.

согласен, обидно будет если ласточку со свежепоменяной цепью ГРМ угонят)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11601
З нами з: 05.06.13
Подякував: 533 раз.
Подякували: 1159 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 22:38

  change_pm написав:
  flyman написав:давно розвелись?

  antonivs3 написав:flyman де-юре тикы що, а де-факто десь на этапи отрымання права власности на цокаль)

флай, тепер твоя черга розказати всьому форуму, коли у тебе таке сталося...

та що розказувать, три коханки, одна в Польщі на полуницях, друга в Тернополі, третя в Бучі, от лишається після всього того 100у.е. на мівіну і 6 квт. е.е.

Добре хоть, що коронобєсіє в Березані не застало.

РМ, а що там в Дубаї біда-біда, що так інтересуєшся?
Так в Манчєстер прокинся кабанчиком по пабам.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20526
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1132 раз.
Подякували: 1453 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 22:43

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Бедные украинские женщины... Сердце кровью обливается.
airmax78
 
Повідомлень: 35343
З нами з: 25.10.12
Подякував: 873 раз.
Подякували: 4146 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 07:29

  Первый написав:
  kingkongovets написав:
  Первый написав:Я недавно зрозумів чому людей, які проживають у хрущах та чешках, не цікавить вид з вікна.
Відповідь виявилася дуже простою - вікна такого розміру, що в них нічого не видно.

Теж саме і з оздобленням та меблями, мопами

скажите - а кто покупает все эти НЕвидовые квартиры с панорамными окнами с видом в стену, или в трусы соседей, коих подавляющее большинство?
как их понять, объясните?
или все же цена и мопы решают?


Хз чому купляють. Я не можу пояснити те чого не знаю і те зо не роблю.

З власних спостережень можу сказати, що в одному з отстойних і жахливих будинків з мопами в квартирах на рівні 3 поверху з видом в сусідні труси знаходяться офіси.

Про наявність Офісів в квартирах без виду в труси, Я в цьому конкретному будинку не чув. Але в оголошеннях про оренду квартир є інформація а-ля потрясающий вид на центр.



странно - тут мы играем, а тут рыбу заворачиваем, ощущаю некий диссонанс и несоответствие, ну то таке
я думал вы все про жахлыви дома з модными мопами знаете - оказывается нет(
а вот мне все же интересно, зачем люди покупают квартиры с панорамными окнами в тт, метрополе и прочих бф где окна выходят в окна соседей на любом этаже?
чем им там в оп по ушам ездят? какие аргументы используют? ведь повторюсь - таких квартир подавляющее большинство на самом деле
неужели там везде офисы?

зы: знакомые, живущие в фк2 жалуются, что слышат звук сливаемой воды в квартирах дома напротив - это по поводу так милых сердцу айрмакса "европейских" дворов рыбальского в том числе
про то, как там все прячутся за шторами от соседей даже лень говорить
зато панорамные окна - ну да, ну да

ззы: кстати по поводу "потрясающих видов" - да, ими можно поначалу пугать понаехавших фитоняш и провинциальных нуворишей, но на деле вся эта статичная эпичность быстро приедается и хочется видеть людей и какое то движение
рынок конечно все расставляет по местам, но так ли нужно слепо следовать задаваемым им трендам? ведь у каждого свои индивидуальные предпочтения, может все же не стоит тупо стричь всех под одну гребенку?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7824
З нами з: 05.06.16
Подякував: 850 раз.
Подякували: 1318 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 09:10

kingkongovets ну вам не угодишь. Вид на красивый двор с ландшафтным дизайном в Рыбальском - фу-фу. Вид окна-в-окна - зло, но и панорамный вид на Киев - тоже не нужен - пустая переплата.
airmax78
 
Повідомлень: 35343
З нами з: 25.10.12
Подякував: 873 раз.
Подякували: 4146 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 09:15

  airmax78 написав:kingkongovets ну вам не угодишь. Вид на красивый двор с ландшафтным дизайном в Рыбальском - фу-фу. Вид окна-в-окна - зло, но и панорамный вид на Киев - тоже не нужен - пустая переплата.


ну а вы шо, думали шо вы тут главный перфекционист и капризуля, а остальные "шо сгреб, то и съёп"?)
вы сейчас проходите то, шо многие прошли и не по одному разу давным-давно и сделали выводы
меньше поучайте, имея лишь теоретические познания о предмете - меньше вас будут подкалывать - очередной добрый совет

зы: про "красивый двор" рыбальского - реально доставило, бгг
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7824
З нами з: 05.06.16
Подякував: 850 раз.
Подякували: 1318 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1869187018711872
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: San1t і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 4773, 4774, 4775
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 13:41
47743 5597368
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 лип, 2020 09:32
shapo
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 199168
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Коммерческая недвижимость Кривой Рог
krivbasrielt » Чет 13 лип, 2017 11:09
3 19780
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 кві, 2020 19:48
GigaFish

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (87671)
16.07.2020 09:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.