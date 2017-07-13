kingkongovets написав:
ну а вы шо, и правда думали, шо вы тут главный перфекционист и капризуля, а остальные "шо сгреб, то и съёп"?)
вы сейчас проходите то, шо многие прошли и не по одному разу давным-давно и сделали выводы
меньше поучайте, имея лишь теоретические познания о предмете - меньше вас будут подкалывать - очередной добрый совет
зы: про "красивый двор" рыбальского - реально доставило, бгг
Так что, только путем проб и ошибок, слез и потерь?
Детство я прожил на первом этаже и 3 года на 4м. 4й нравился больше. Первую квартиру купил на 5м (по совету "добрых" друзей) хотя мог выбрать любой этаж. Потом заходил в эту квартиру и думал: почему пятый?! У меня эту квартиру купила женщина, которая панически боялась высоты и лифтов.
Потом Голосуха с видом на частный сектор, гаражи и кусочек парка. Ну... такое. В съемной - неплохой вид. В Ричмонде люди на просмотрах просто прилипали к окнам. Сейчас - тоже неплохо. В общем из своего микроопыта я сделал вывод: чем выше - тем лучше.