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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 16 лип, 2020 10:43
kingkongovets написав: airmax78 написав:kingkongovets
ну вам не угодишь. Вид на красивый двор с ландшафтным дизайном в Рыбальском - фу-фу. Вид окна-в-окна - зло, но и панорамный вид на Киев - тоже не нужен - пустая переплата.
ну а вы шо, и правда думали, шо вы тут главный перфекционист и капризуля, а остальные "шо сгреб, то и съёп"?)
вы сейчас проходите то, шо многие прошли и не по одному разу давным-давно и сделали выводы
меньше поучайте, имея лишь теоретические познания о предмете - меньше вас будут подкалывать - очередной добрый совет
зы: про "красивый двор" рыбальского - реально доставило, бгг
Так что, только путем проб и ошибок, слез и потерь?
Детство я прожил на первом этаже и 3 года на 4м. 4й нравился больше. Первую квартиру купил на 5м (по совету "добрых" друзей) хотя мог выбрать любой этаж. Потом заходил в эту квартиру и думал: почему пятый?! У меня эту квартиру купила женщина, которая панически боялась высоты и лифтов.
Потом Голосуха с видом на частный сектор, гаражи и кусочек парка. Ну... такое. В съемной - неплохой вид. В Ричмонде люди на просмотрах просто прилипали к окнам. Сейчас - тоже неплохо. В общем из своего микроопыта я сделал вывод: чем выше - тем лучше. Чем больше окна - тем лучше (но, при условии, что окна хорошие и не на Юго-Запад).
Отсюда, кстати, логичный вывод: т.к. я категорический противник колхозить фасады остеклением "как мне надо" - выбор домов сужается катастрофически до... модных мопов.
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Додано: Чет 16 лип, 2020 12:24
airmax78 написав: kingkongovets написав: airmax78 написав:kingkongovets
ну вам не угодишь. Вид на красивый двор с ландшафтным дизайном в Рыбальском - фу-фу. Вид окна-в-окна - зло, но и панорамный вид на Киев - тоже не нужен - пустая переплата.
ну а вы шо, и правда думали, шо вы тут главный перфекционист и капризуля, а остальные "шо сгреб, то и съёп"?)
вы сейчас проходите то, шо многие прошли и не по одному разу давным-давно и сделали выводы
меньше поучайте, имея лишь теоретические познания о предмете - меньше вас будут подкалывать - очередной добрый совет
зы: про "красивый двор" рыбальского - реально доставило, бгг
Так что, только путем проб и ошибок, слез и потерь?
Детство я прожил на первом этаже и 3 года на 4м. 4й нравился больше. Первую квартиру купил на 5м (по совету "добрых" друзей) хотя мог выбрать любой этаж. Потом заходил в эту квартиру и думал: почему пятый?! У меня эту квартиру купила женщина, которая панически боялась высоты и лифтов.
Потом Голосуха с видом на частный сектор, гаражи и кусочек парка. Ну... такое. В съемной - неплохой вид. В Ричмонде люди на просмотрах просто прилипали к окнам. Сейчас - тоже неплохо. В общем из своего микроопыта я сделал вывод: чем выше - тем лучше. Чем больше окна - тем лучше (но, при условии, что окна хорошие и не на Юго-Запад).
Отсюда, кстати, логичный вывод: т.к. я категорический противник колхозить фасады остеклением "как мне надо" - выбор домов сужается катастрофически до... модных мопов.
Чем именно плох юго-запад? Что солнце палит летом?
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Faceless
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