Додано: Чет 16 лип, 2020 10:43

kingkongovets написав: airmax78 написав: kingkongovets ну вам не угодишь. Вид на красивый двор с ландшафтным дизайном в Рыбальском - фу-фу. Вид окна-в-окна - зло, но и панорамный вид на Киев - тоже не нужен - пустая переплата. ну вам не угодишь. Вид на красивый двор с ландшафтным дизайном в Рыбальском - фу-фу. Вид окна-в-окна - зло, но и панорамный вид на Киев - тоже не нужен - пустая переплата.



ну а вы шо, и правда думали, шо вы тут главный перфекционист и капризуля, а остальные "шо сгреб, то и съёп"?)

вы сейчас проходите то, шо многие прошли и не по одному разу давным-давно и сделали выводы

меньше поучайте, имея лишь теоретические познания о предмете - меньше вас будут подкалывать - очередной добрый совет



зы: про "красивый двор" рыбальского - реально доставило, бгг ну а вы шо, и правда думали, шо вы тут главный перфекционист и капризуля, а остальные "шо сгреб, то и съёп"?)вы сейчас проходите то, шо многие прошли и не по одному разу давным-давно и сделали выводыменьше поучайте, имея лишь теоретические познания о предмете - меньше вас будут подкалывать - очередной добрый советзы: про "красивый двор" рыбальского - реально доставило, бгг

Так что, только путем проб и ошибок, слез и потерь?Детство я прожил на первом этаже и 3 года на 4м. 4й нравился больше. Первую квартиру купил на 5м (по совету "добрых" друзей) хотя мог выбрать любой этаж. Потом заходил в эту квартиру и думал: почему пятый?! У меня эту квартиру купила женщина, которая панически боялась высоты и лифтов.Потом Голосуха с видом на частный сектор, гаражи и кусочек парка. Ну... такое. В съемной - неплохой вид. В Ричмонде люди на просмотрах просто прилипали к окнам. Сейчас - тоже неплохо. В общем из своего микроопыта я сделал вывод: чем выше - тем лучше. Чем больше окна - тем лучше (но, при условии, что окна хорошие и не на Юго-Запад).Отсюда, кстати, логичный вывод: т.к. я категорический противник колхозить фасады остеклением "как мне надо" - выбор домов сужается катастрофически до... модных мопов.