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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 16 лип, 2020 10:43
kingkongovets написав: airmax78 написав:kingkongovets
ну вам не угодишь. Вид на красивый двор с ландшафтным дизайном в Рыбальском - фу-фу. Вид окна-в-окна - зло, но и панорамный вид на Киев - тоже не нужен - пустая переплата.
ну а вы шо, и правда думали, шо вы тут главный перфекционист и капризуля, а остальные "шо сгреб, то и съёп"?)
вы сейчас проходите то, шо многие прошли и не по одному разу давным-давно и сделали выводы
меньше поучайте, имея лишь теоретические познания о предмете - меньше вас будут подкалывать - очередной добрый совет
зы: про "красивый двор" рыбальского - реально доставило, бгг
Так что, только путем проб и ошибок, слез и потерь?
Детство я прожил на первом этаже и 3 года на 4м. 4й нравился больше. Первую квартиру купил на 5м (по совету "добрых" друзей) хотя мог выбрать любой этаж. Потом заходил в эту квартиру и думал: почему пятый?! У меня эту квартиру купила женщина, которая панически боялась высоты и лифтов.
Потом Голосуха с видом на частный сектор, гаражи и кусочек парка. Ну... такое. В съемной - неплохой вид. В Ричмонде люди на просмотрах просто прилипали к окнам. Сейчас - тоже неплохо. В общем из своего микроопыта я сделал вывод: чем выше - тем лучше. Чем больше окна - тем лучше (но, при условии, что окна хорошие и не на Юго-Запад).
Отсюда, кстати, логичный вывод: т.к. я категорический противник колхозить фасады остеклением "как мне надо" - выбор домов сужается катастрофически до... модных мопов.
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Додано: Чет 16 лип, 2020 12:24
airmax78 написав: kingkongovets написав: airmax78 написав:kingkongovets
ну вам не угодишь. Вид на красивый двор с ландшафтным дизайном в Рыбальском - фу-фу. Вид окна-в-окна - зло, но и панорамный вид на Киев - тоже не нужен - пустая переплата.
ну а вы шо, и правда думали, шо вы тут главный перфекционист и капризуля, а остальные "шо сгреб, то и съёп"?)
вы сейчас проходите то, шо многие прошли и не по одному разу давным-давно и сделали выводы
меньше поучайте, имея лишь теоретические познания о предмете - меньше вас будут подкалывать - очередной добрый совет
зы: про "красивый двор" рыбальского - реально доставило, бгг
Так что, только путем проб и ошибок, слез и потерь?
Детство я прожил на первом этаже и 3 года на 4м. 4й нравился больше. Первую квартиру купил на 5м (по совету "добрых" друзей) хотя мог выбрать любой этаж. Потом заходил в эту квартиру и думал: почему пятый?! У меня эту квартиру купила женщина, которая панически боялась высоты и лифтов.
Потом Голосуха с видом на частный сектор, гаражи и кусочек парка. Ну... такое. В съемной - неплохой вид. В Ричмонде люди на просмотрах просто прилипали к окнам. Сейчас - тоже неплохо. В общем из своего микроопыта я сделал вывод: чем выше - тем лучше. Чем больше окна - тем лучше (но, при условии, что окна хорошие и не на Юго-Запад).
Отсюда, кстати, логичный вывод: т.к. я категорический противник колхозить фасады остеклением "как мне надо" - выбор домов сужается катастрофически до... модных мопов.
Чем именно плох юго-запад? Что солнце палит летом?
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Faceless
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Додано: Чет 16 лип, 2020 13:33
Faceless написав:
Чем именно плох юго-запад? Что солнце палит летом?
Не то слово. На высоком этаже с панорамными окнами квартира превращается в микроволновку.
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airmax78
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Додано: Чет 16 лип, 2020 13:49
airmax78 написав: Faceless написав:
Чем именно плох юго-запад? Что солнце палит летом?
Не то слово. На высоком этаже с панорамными окнами квартира превращается в микроволновку.
На запад тоже крематорий получился
Наблюдать закат с 21го этажа и экономить на э/э на кондёрах две несовместимые вещи
Часто в начале мая уже врубаем
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Додано: Чет 16 лип, 2020 13:50
airmax78 написав: Faceless написав:
Чем именно плох юго-запад? Что солнце палит летом?
Не то слово. На высоком этаже с панорамными окнами квартира превращается в микроволновку.
подтверждаю. Это трэш. Собираюсь и все никак не куплю рафшторы (внешние регулируемые жалюзи)
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Додано: Чет 16 лип, 2020 13:55
панорамные окна рулят!
чотаржу
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Чет 16 лип, 2020 14:14
kingkongovets написав:
панорамные окна рулят!
чотаржу
На Север, Северо-Восток и даже на Юго-Восток - однозначно. Нет ничего лучше чем огромное окно во всю стену. Оно само как предмет интерьера и с ним уже ничего не надо делать. А если напротив соседний дом и в нем такие же окна - то и телевизор не нужен. Может, разве что, какой-то телескоп на треноге - тоже симпатичный предмет интерьера.
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airmax78
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