Додано: Чет 16 лип, 2020 15:48

Первый написав: Я недавно зрозумів чому людей, які проживають у хрущах та чешках, не цікавить вид з вікна.

у меня в окно смотрит дерево, и закрывает от солнца, с другой стороны тоже было, но долб-бы соседи его подпиляли. но через 3-4 года опять буду его видеть напротив окна. я лежу в кровати и смотрю на дерево.



зы к слову, почему людей, живующих в коттеджах не беспокоит отсутствие панорамного вида из окна? видимо у них маленькие окна

