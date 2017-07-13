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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 16 лип, 2020 15:53
Faceless написав: airmax78 написав: Faceless написав:
Чем именно плох юго-запад? Что солнце палит летом?
Не то слово. На высоком этаже с панорамными окнами квартира превращается в микроволновку.
Оно то да. Но с этим можно бороться. При этом у вас всегда светло, зимой еще и прогревает. В северном направлении жарить не будет, но и света тоже будет немного.
Короче это все весьма относительно.
На высоком этаже с панорамными окнами в любую сторону света всегда будет светло. Вопрос в том, чтобы не было прямых солнечных лучей большую часть дня. Они нагревают все. Да, можно повесить шторы "блек-аут" и они как-то спасут. Но тогда в чем смысл панорамных окон, если большую часть дня они будут наглухо закрыты шторами и находится в квартире вы будете при искусственном свете?
P.S. Мне очень не хотелось продавать Ричмонд. Но когда ты заходишь в квартиру и со входа сталкиваешься с горячей стеной воздуха, которая обволакивает тебя и ты тут же начинаешь потеть, хотя еще 30 сек назад все было отлично - ты понимаешь, что так жить нельзя.
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Додано: Чет 16 лип, 2020 15:59
airmax78 написав:
На высоком этаже с панорамными окнами в любую сторону света всегда будет светло. Вопрос в том, чтобы не было прямых солнечных лучей большую часть дня. Они нагревают все. Да, можно повесить шторы "блек-аут" и они как-то спасут. Но тогда в чем смысл панорамных окон, если большую часть дня они будут наглухо закрыты шторами и находится в квартире вы будете при искусственном свете?
Я отсюда пока вижу только один главный вопрос - "в чем смысл панорамных окон", если от них столько геморроя.
Ну и насчет большей часть дня наглухо закрыты: думаю, это справедливо только в солнечный день и в основном летом.
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Додано: Чет 16 лип, 2020 15:59
adeges написав: Первый написав:
Я недавно зрозумів чому людей, які проживають у хрущах та чешках, не цікавить вид з вікна.
у меня в окно смотрит дерево, и закрывает от солнца, с другой стороны тоже было, но долб-бы соседи его подпиляли. но через 3-4 года опять буду его видеть напротив окна. я лежу в кровати и смотрю на дерево. зы к слову, почему людей, живующих в коттеджах не беспокоит отсутствие панорамного вида из окна?
видимо у них маленькие окна
Им некогда в окно смотреть - у них полно других забот: крышу починить, траву постричь, дорожки поубирать, газовый котел обслужить, и т.д. и т.п.
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Додано: Чет 16 лип, 2020 16:02
Faceless написав: airmax78 написав:
На высоком этаже с панорамными окнами в любую сторону света всегда будет светло. Вопрос в том, чтобы не было прямых солнечных лучей большую часть дня. Они нагревают все. Да, можно повесить шторы "блек-аут" и они как-то спасут. Но тогда в чем смысл панорамных окон, если большую часть дня они будут наглухо закрыты шторами и находится в квартире вы будете при искусственном свете?
Я отсюда пока вижу только один главный вопрос - "в чем смысл панорамных окон", если от них столько геморроя.
Ну и насчет большей часть дня наглухо закрыты: думаю, это справедливо только в солнечный день и в основном летом.
На Север, Северо-Восток, на Восток и даже на Юго-Восток - никаких проблем из-за панорамных окон нет. Много света, комната кажется больше, чем есть на самом деле, если вид красивый - совсем хорошо.
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Додано: Чет 16 лип, 2020 16:02
airmax78 написав:
Им некогда в окно смотреть - у них полно других забот: крышу починить, траву постричь, дорожки поубирать, газовый котел обслужить, и т.д. и т.п.
Если речь не о "домике на садовом участке", а о полноценном коттедже, то оно как бы подразумевает, что вы оплачиваете садовника, какого-то управляющего, который парится с обслуживанием и ремонтами, дворника и проч. Комфорт будет обеспечен, правда, обойдется он в разы дороже, чем в квартире, впрочем, об этом уже сто раз споры велись
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Додано: Чет 16 лип, 2020 16:04
airmax78 написав:
На Север, Северо-Восток, на Восток и даже на Юго-Восток - никаких проблем из-за панорамных окон нет. Много света, комната кажется больше, чем есть на самом деле, если вид красивый - совсем хорошо.
Аминь
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Додано: Чет 16 лип, 2020 16:22
Faceless написав: airmax78 написав:
На Север, Северо-Восток, на Восток и даже на Юго-Восток - никаких проблем из-за панорамных окон нет. Много света, комната кажется больше, чем есть на самом деле, если вид красивый - совсем хорошо.
Аминь
На северо восток зимой счетчик бодро считает. И иногда ходят в кортах, ну то такэ.
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Додано: Чет 16 лип, 2020 17:14
hume написав:
На северо восток зимой счетчик бодро считает.
угу. А кондер летом, видимо, нашару охлаждает на юго запад
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