Додано: Чет 16 лип, 2020 15:53

Faceless написав: airmax78 написав: Faceless написав: Чем именно плох юго-запад? Что солнце палит летом? Чем именно плох юго-запад? Что солнце палит летом?

Не то слово. На высоком этаже с панорамными окнами квартира превращается в микроволновку. Не то слово. На высоком этаже с панорамными окнами квартира превращается в микроволновку.

Оно то да. Но с этим можно бороться. При этом у вас всегда светло, зимой еще и прогревает. В северном направлении жарить не будет, но и света тоже будет немного.

Короче это все весьма относительно. Оно то да. Но с этим можно бороться. При этом у вас всегда светло, зимой еще и прогревает. В северном направлении жарить не будет, но и света тоже будет немного.Короче это все весьма относительно.

На высоком этаже с панорамными окнами в любую сторону света всегда будет светло. Вопрос в том, чтобы не было прямых солнечных лучей большую часть дня. Они нагревают все. Да, можно повесить шторы "блек-аут" и они как-то спасут. Но тогда в чем смысл панорамных окон, если большую часть дня они будут наглухо закрыты шторами и находится в квартире вы будете при искусственном свете?P.S. Мне очень не хотелось продавать Ричмонд. Но когда ты заходишь в квартиру и со входа сталкиваешься с горячей стеной воздуха, которая обволакивает тебя и ты тут же начинаешь потеть, хотя еще 30 сек назад все было отлично - ты понимаешь, что так жить нельзя.